https://sarabic.ae/20250413/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تمضي-على-نحو-جيد-1099494350.html

ترامب: المحادثات مع إيران تمضي على نحو جيد

ترامب: المحادثات مع إيران تمضي على نحو جيد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تمضي "بشكل جيد". 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T01:37+0000

2025-04-13T01:37+0000

2025-04-13T01:37+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الملف النووي الإيراني

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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية من على متن الطائرة الرئاسية: "المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد".واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، السبت، الجولة الأولى من محادثات غير مباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

https://sarabic.ae/20250412/خبير-سياسي-إيراني-العودة-إلى-طاولة-المفاوضات-تؤكد-الرغبة-في-خفض-التوتر-1099492252.html

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ترامب, إيران, أخبار إيران, الملف النووي الإيراني