https://sarabic.ae/20250412/خبير-سياسي-إيراني-العودة-إلى-طاولة-المفاوضات-تؤكد-الرغبة-في-خفض-التوتر-1099492252.html
خبير سياسي إيراني: العودة إلى طاولة المفاوضات تؤكد الرغبة في خفض التوتر
خبير سياسي إيراني: العودة إلى طاولة المفاوضات تؤكد الرغبة في خفض التوتر
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير السياسي الإيراني، علي رضا مشتاق، أن عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات تؤكد، ولو بشكل غير مباشر، رغبة البلدين (إيران والولايات المتحدة الأمريكية) في... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T20:03+0000
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وأضاف مشتاق لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تركزت المحادثات بشكل أساسي على قضيتين، هما "رفع العقوبات" و"البرنامج النووي الإيراني"، وهما القضيتان اللتان تشكلان جوهر الخلافات بين إيران والولايات المتحدة".وأكد مشتاق أن الجانب الإيراني أعرب عن "ارتياحه النسبي" لعملية المفاوضات والأجواء البناءة خلال الجولة الأولى. وتبادل وفدا البلدين، عبر وساطة سلطنة عمان، رسائل حددت مواقف ومقترحات الأطراف، وهي الخطوة الأولى نحو تحديد نقاط الخلاف ونقاط الاتصال، فضلاً عن تهيئة الأرضية للاتفاقيات المستقبلية. ويمكن أن يكون هذا النموذج بمثابة أساس لمزيد من المناقشات في المستقبل.وأشار الخبير السياسي إلى أنه بطبيعة الحال، لا يمكن أن نتوقع بعد اللقاء الأول نتائج عملية، مثل تخفيف العقوبات بشكل فوري أو تحسن العلاقات بشكل أساسي. ومع ذلك، فإن استمرار المفاوضات واستعداد الأطراف للحفاظ على قناة الاتصال يشكلان في حد ذاتهما شرطاً ضرورياً لحل الصراعات والأزمات المستقبلية. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/السعودية-تعلق-على-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-عمان-1099492106.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
خبير سياسي إيراني: العودة إلى طاولة المفاوضات تؤكد الرغبة في خفض التوتر
حصري
ذكر الخبير السياسي الإيراني، علي رضا مشتاق، أن عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات تؤكد، ولو بشكل غير مباشر، رغبة البلدين (إيران والولايات المتحدة الأمريكية) في خفض التوترات واتباع المسار الدبلوماسي.
وأضاف مشتاق لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تركزت المحادثات بشكل أساسي على قضيتين، هما "رفع العقوبات" و"البرنامج النووي الإيراني"، وهما القضيتان اللتان تشكلان جوهر الخلافات بين إيران والولايات المتحدة".
ومن ناحية أخرى، فإن الاتفاق على عقد الجولة المقبلة الأسبوع المقبل يظهر رغبة الأطراف في تحقيق تقدم في القضايا الفنية وإيجاد أرضية مشتركة. وإذا أصبحت عملية التفاوض متسقة ومتواصلة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من الأمل في تحقيق نتائج ملموسة، وفقا للخبير.
وأكد مشتاق أن الجانب الإيراني أعرب عن "ارتياحه النسبي" لعملية المفاوضات والأجواء البناءة خلال الجولة الأولى. وتبادل وفدا البلدين، عبر وساطة سلطنة عمان، رسائل حددت مواقف ومقترحات الأطراف، وهي الخطوة الأولى نحو تحديد نقاط الخلاف ونقاط الاتصال، فضلاً عن تهيئة الأرضية للاتفاقيات المستقبلية. ويمكن أن يكون هذا النموذج بمثابة أساس لمزيد من المناقشات في المستقبل.
وأشار الخبير السياسي إلى أنه بطبيعة الحال، لا يمكن أن نتوقع بعد اللقاء الأول نتائج عملية، مثل تخفيف العقوبات بشكل فوري أو تحسن العلاقات بشكل أساسي. ومع ذلك، فإن استمرار المفاوضات واستعداد الأطراف للحفاظ على قناة الاتصال يشكلان في حد ذاتهما شرطاً ضرورياً لحل الصراعات والأزمات المستقبلية.
ووصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة للغاية.
وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.