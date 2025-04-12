https://sarabic.ae/20250412/السعودية-تعلق-على-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-عمان-1099492106.html
السعودية تعلق على المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
السعودية تعلق على المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، ترحيبها ودعمها لاستضافة سلطنة عُمان محادثات إيرانية أمريكية، معربة عن تطلعها لأن تسفر هذه الجهود عن نتائج تعزز الأمن والسلام... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T19:45+0000
2025-04-12T19:45+0000
2025-04-12T19:45+0000
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وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية جاء فيه: "تعرب السعودية عن ترحيبها باستضافة سلطنة عُمان الشقيقة للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".وعبرت المملكة "عن تطلعها لأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".ووصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة للغاية. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.
https://sarabic.ae/20250412/البيت-الأبيض-يصف-محادثات-ويتكوف-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-بالإيجابية-والبناءة-1099491090.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
السعودية تعلق على المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، ترحيبها ودعمها لاستضافة سلطنة عُمان محادثات إيرانية أمريكية، معربة عن تطلعها لأن تسفر هذه الجهود عن نتائج تعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية جاء فيه: "تعرب السعودية عن ترحيبها باستضافة سلطنة عُمان الشقيقة للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد البيان أن "السعودية تدعم هذه الجهود ولاتباع نهج الحوار سبيلا لإنهاء كافة الخلافات الإقليمية والدولية".
وعبرت المملكة "عن تطلعها لأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".
ووصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة للغاية.
وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.
وأشار البيان إلى أن ويتكوف أبلغ وزير الخارجية الإيراني برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل الخلافات بين البلدين "من خلال الحوار والدبلوماسية" إن أمكن.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.