https://sarabic.ae/20250412/البيت-الأبيض-يصف-محادثات-ويتكوف-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-بالإيجابية-والبناءة-1099491090.html
البيت الأبيض يصف محادثات ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني بالإيجابية والبناءة
البيت الأبيض يصف محادثات ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني بالإيجابية والبناءة
سبوتنيك عربي
وصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T18:41+0000
2025-04-12T18:41+0000
2025-04-12T18:41+0000
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وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.وجاء في منشور للوزير بالإنجليزية على منصة "إكس": "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".
https://sarabic.ae/20250412/مسؤول-إيراني-نتائج-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-تتوقف-على-تخلي-واشنطن-عن-مواقفها-1099489327.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
البيت الأبيض يصف محادثات ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني بالإيجابية والبناءة
وصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة للغاية.
وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.
وأشار البيان إلى أن ويتكوف أبلغ وزير الخارجية الإيراني برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل الخلافات بين البلدين "من خلال الحوار والدبلوماسية" إن أمكن.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.
وذكر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، اليوم السبت، أن المناقشات جرت في "جو ودي"، مشيرا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام "اتفاق عادل وملزم".
وجاء في منشور للوزير بالإنجليزية على منصة "إكس": "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".