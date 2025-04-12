https://sarabic.ae/20250412/مسؤول-إيراني-نتائج-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-تتوقف-على-تخلي-واشنطن-عن-مواقفها-1099489327.html

مسؤول إيراني: نتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية تتوقف على تخلي واشنطن عن مواقفها

مسؤول إيراني: نتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية تتوقف على تخلي واشنطن عن مواقفها

سبوتنيك عربي

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، وحيد أحمدي، أن إيران تستطيع الدفاع عن نفسها دون حاجة إلى سلاح نووي في... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T17:12+0000

2025-04-12T17:12+0000

2025-04-12T17:12+0000

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وقال أحمدي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك بالفعل القوة اللازمة للدفاع عن نفسها في الوضع الحالي ولا تحتاج إلى سلاح نووي لذلك، ولكن إذا أصبح من الضروري في المستقبل، ونتيجة لضغوط الآخرين، فإن أي شيء قد يصبح ممكنًا".وأشار أحمدي إلى أن "المفاوضات تعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تراجعت عن مواقفها الخاطئة والتوقعات غير المبررة التي كانت لديها في الماضي أم لم تفعل ذلك، وعلى ما إذا كانت تسعى لحل القضايا أم أنها تريد التفاوض لمجرد التفاوض... فإذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج أو أن النتائج كانت ضعيفة فسيكون السبب هو عدم التزام الولايات المتحدة بما جرى التوصل إليه".وأضاف: "إيران أظهرت مراراً أنها لن تخضع للتهديدات ولن تشارك في مفاوضات تحت ضغط، ولن تقبل بالتهديدات. إذا كان الطرفان يجلسان للتفاوض على قدم المساواة وفي ظروف متكافئة، فإن إيران دائمًا كانت منطقية ولم تتهرب من المفاوضات".وأعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان.

https://sarabic.ae/20250412/عراقجي-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-كانت-بناءة-والجولة-التالية-السبت-المقبل-1099488569.html

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