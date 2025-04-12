https://sarabic.ae/20250412/عراقجي-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-كانت-بناءة-والجولة-التالية-السبت-المقبل-1099488569.html
عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط بناءة والجولة التالية السبت المقبل
عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط بناءة والجولة التالية السبت المقبل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T15:59+0000
2025-04-12T15:59+0000
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وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، "إن المحادثات في الاجتماع الأول كانت بناءة، وتم تبادل أربع رسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني".وأعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان.وبحسب البيان، "في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروض على إيران، في أجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني".
https://sarabic.ae/20250412/وزير-الخارجية-العماني-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-بمسقط-جرت-في-جو-ودي-1099488416.html
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العالم العربي, العالم, إيران
العالم العربي, العالم, إيران
عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط بناءة والجولة التالية السبت المقبل
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، "إن المحادثات في الاجتماع الأول كانت بناءة، وتم تبادل أربع رسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني".
وأضاف أن "الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد السبت المقبل، وستناقش الإطار العام للاتفاق المحتمل... والطرفان أكدا التزامهما بتطوير هذه المحادثات لتحقيق ما هو مرغوب فيه من جانب كل منهما".
وأعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان.
وقالت طهران في بيان نقلته وكالة الانباء الإيرانية
: "انتهت قبل دقائق، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الإيراني".
وبحسب البيان، "في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروض على إيران، في أجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني".