https://sarabic.ae/20250412/وزير-الخارجية-العماني-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-بمسقط-جرت-في-جو-ودي-1099488416.html
وزير الخارجية العماني: المحادثات الإيرانية الأمريكية بمسقط جرت في جو ودي
وزير الخارجية العماني: المحادثات الإيرانية الأمريكية بمسقط جرت في جو ودي
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، اليوم السبت، أن المناقشات جرت في "جو ودي"، مشيرا... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T15:43+0000
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وجاء في منشور للوزير بالإنجليزية على منصة "إكس": "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".وقالت طهران في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية: "انتهت قبل دقائق، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني".وبحسب المصدر: "وبعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي، بعد خروجهما من المفاوضات، لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني"، واتفق الطرفان على أن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل.
https://sarabic.ae/20250412/إعلام-إيراني-أجواء-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-عمان-إيجابية-ويستبعد-تمديدها-1099486430.html
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العالم العربي, العالم, إيران
العالم العربي, العالم, إيران
وزير الخارجية العماني: المحادثات الإيرانية الأمريكية بمسقط جرت في جو ودي
ذكر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، اليوم السبت، أن المناقشات جرت في "جو ودي"، مشيرا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام "اتفاق عادل وملزم".
وجاء في منشور للوزير بالإنجليزية على منصة "إكس": "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".
وأعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان.
وقالت طهران في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية
: "انتهت قبل دقائق، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني".
وجاء في البيان: "في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروض على إيران، في أجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني".
وبحسب المصدر: "وبعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي، بعد خروجهما من المفاوضات، لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني"، واتفق الطرفان على أن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل.