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إعلام إيراني: انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
إعلام إيراني: انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه انتهت قبل قليل جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت".وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أنه "في هذه المحادثات التي جرت بوساطة سلطنة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، ورفع العقوبات غير القانونية ضد إيران من خلال وزير الخارجية العماني في جو بناء قائم على الاحترام المتبادل".وأكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات التي انطلقت اليوم مهمة للغاية وأنها استمرت لنحو ساعة وركزت على المواقف المبدئية بين الطرفين.وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن المحادثات غير المباشرة جرت بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان، وتشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.واتفق الطرفان على أن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل. يُشار إلى أنه بعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي، بعد خروجهما من المفاوضات، لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني، وفقا للخارجية الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هدف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق مُشرّف وعادل من موقع متكافئ".وتابع بأن الوفد المرافق له مكون من خبراء لديهم تجربة في التفاوض بهذا الملف، موضحًا أنه "إذا جاء الطرف المقابل للمفاوضات من موقع متكافئ فستتوفر فرصة للتوصل لتفاهم يمهد الطريق لمسار المفاوضات".
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العالم, إيران, العالم العربي
العالم, إيران, العالم العربي
إعلام إيراني: انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان
14:04 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 14:26 GMT 12.04.2025)
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه انتهت قبل قليل جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت".
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أنه "في هذه المحادثات التي جرت بوساطة سلطنة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، ورفع العقوبات غير القانونية ضد إيران من خلال وزير الخارجية العماني في جو بناء قائم على الاحترام المتبادل".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات التي انطلقت اليوم مهمة للغاية وأنها استمرت لنحو ساعة وركزت على المواقف المبدئية بين الطرفين.
ووفقا للخارجية الإيرانية، "قدمنا فرصة حقيقية للدبلوماسية لحل الملف النووي ورفع العقوبات عن بلادنا، ونقلنا وجهات نظرنا إلى وزير خارجية عمان لنقلها للجانب الأمريكي".
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن المحادثات غير المباشرة جرت بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان، وتشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.
واتفق الطرفان على أن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل. يُشار إلى أنه بعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي، بعد خروجهما من المفاوضات، لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني، وفقا للخارجية الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هدف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق مُشرّف وعادل من موقع متكافئ".
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "المفاوضات ستكون غير مباشرة وتشمل الملف النووي فقط وأغلب المواضيع الأساسية والجوهرية ستتضح خلالها"، مضيفًا: "إذا كانت هناك جدية لدى الجانبين، فسنتخذ القرار بشأن الجدول الزمني للمفاوضات".
وتابع بأن الوفد المرافق له مكون من خبراء لديهم تجربة في التفاوض بهذا الملف، موضحًا أنه "إذا جاء الطرف المقابل للمفاوضات من موقع متكافئ فستتوفر فرصة للتوصل لتفاهم يمهد الطريق لمسار المفاوضات".