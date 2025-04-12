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إعلام إيراني: انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان

إعلام إيراني: انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في عمان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه انتهت قبل قليل جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة التي تستضيفها سلطنة عُمان. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T14:04+0000

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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت".وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أنه "في هذه المحادثات التي جرت بوساطة سلطنة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، ورفع العقوبات غير القانونية ضد إيران من خلال وزير الخارجية العماني في جو بناء قائم على الاحترام المتبادل".وأكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات التي انطلقت اليوم مهمة للغاية وأنها استمرت لنحو ساعة وركزت على المواقف المبدئية بين الطرفين.وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن المحادثات غير المباشرة جرت بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان، وتشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.واتفق الطرفان على أن المفاوضات ستستمر الأسبوع المقبل. يُشار إلى أنه بعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي، بعد خروجهما من المفاوضات، لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني، وفقا للخارجية الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هدف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق مُشرّف وعادل من موقع متكافئ".وتابع بأن الوفد المرافق له مكون من خبراء لديهم تجربة في التفاوض بهذا الملف، موضحًا أنه "إذا جاء الطرف المقابل للمفاوضات من موقع متكافئ فستتوفر فرصة للتوصل لتفاهم يمهد الطريق لمسار المفاوضات".

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