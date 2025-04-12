https://sarabic.ae/20250412/برلماني-إيراني-طهران-لن-توقف-تخصيب-اليورانيوم-إلا-بعد-رفع-العقوبات-الغربية-1099485274.html
برلماني إيراني: طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع العقوبات الغربية
برلماني إيراني: طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع العقوبات الغربية
سبوتنيك عربي
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، اليوم السبت، أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع جميع العقوبات... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T13:28+0000
2025-04-12T13:28+0000
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وقال كوثري لوكالة "سبوتنيك": "إن جزءًا من هذه العقوبات مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الجزء الأكبر منها بيد الكونغرس، لذلك حتى لو قدّم الطرف المقابل وعوداً، فإننا لن نوقف عمليات التخصيب إلا بعد رفع كل هذه العقوبات، وهو أمر أشك كثيراً في أن الأمريكيين سيتخذون قرارًا بشأنه، حيث يجب رفع العقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي وكذلك الأوروبيين". وأشار إلى "الخطوط الحمراء" لطهران خلال محادثاتها غير المباشرة مع واشنطن، قائلا: "إذا طُرحت قضايا خارج الملف النووي، كمسألة القدرات الدفاعية والصاروخية لإيران، فهذا يعتبر جزءاً من الخطوط الحمراء، وفي هذه الحالة ستتوقف المفاوضات فورًا".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هدف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق مُشرّف وعادل من موقع متكافئ".وتابع بأن الوفد المرافق له مكون من خبراء لديهم تجربة في التفاوض بهذا الملف، موضحًا أنه "إذا جاء الطرف المقابل للمفاوضات من موقع متكافئ فستتوفر فرصة للتوصل لتفاهم يمهد الطريق لمسار المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250412/تصويت-برأيك-هل-تصل-المفاوضات-في-مسقط-بين-واشنطن-وطهران-إلى-حل-للأزمة-النووية-الإيرانية؟--1099473756.html
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العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني إيراني: طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع العقوبات الغربية
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، اليوم السبت، أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع جميع العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل عملي.
وقال كوثري لوكالة "سبوتنيك": "إن جزءًا من هذه العقوبات مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الجزء الأكبر منها بيد الكونغرس، لذلك حتى لو قدّم الطرف المقابل وعوداً، فإننا لن نوقف عمليات التخصيب إلا بعد رفع كل هذه العقوبات، وهو أمر أشك كثيراً في أن الأمريكيين سيتخذون قرارًا بشأنه، حيث يجب رفع العقوبات من قبل الكونغرس الأمريكي وكذلك الأوروبيين".
وأضاف أن إيران ستواصل برنامجها النووي بقوة وستتحرك وفقا لحاجاتها الوطنية حال فشل المفاوضات مع واشنطن.
وأشار إلى "الخطوط الحمراء" لطهران خلال محادثاتها غير المباشرة مع واشنطن، قائلا: "إذا طُرحت قضايا خارج الملف النووي، كمسألة القدرات الدفاعية والصاروخية لإيران، فهذا يعتبر جزءاً من الخطوط الحمراء، وفي هذه الحالة ستتوقف المفاوضات فورًا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هدف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق مُشرّف وعادل من موقع متكافئ".
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "المفاوضات ستكون غير مباشرة وتشمل الملف النووي فقط وأغلب المواضيع الأساسية والجوهرية ستتضح خلالها"، مضيفًا: "إذا كانت هناك جدية لدى الجانبين، فسنتخذ القرار بشأن الجدول الزمني للمفاوضات".
وتابع بأن الوفد المرافق له مكون من خبراء لديهم تجربة في التفاوض بهذا الملف، موضحًا أنه "إذا جاء الطرف المقابل للمفاوضات من موقع متكافئ فستتوفر فرصة للتوصل لتفاهم يمهد الطريق لمسار المفاوضات".