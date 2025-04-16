https://sarabic.ae/20250416/تقرير-شحنات-عسكرية-أمريكية-تصل-إلى-إسرائيل-استعدادا-لأي-تصعيد-محتمل-مع-إيران-1099602400.html
تقرير: واشنطن تزود تل أبيب بقنابل خارقة للتحصينات تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
تقرير: واشنطن تزود تل أبيب بقنابل خارقة للتحصينات تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
سبوتنيك عربي
وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتزايد التوتر الإقليمي، بدأت الولايات المتحدة بتكثيف عمليات نقل شحنات عسكرية متطورة إلى إسرائيل، استعدادا لاحتمال... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:56+0000
2025-04-16T12:56+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف"، أن الشحنات التي وصلت مؤخرا إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية في الجنوب، تشمل أنظمة "جيه دي إيه إم" المتطورة التي تُحوّل القنابل التقليدية إلى قنابل موجهة ذكية، بالإضافة إلى قنابل خارقة للتحصينات، وأخرى ثقيلة وشبه ثقيلة تزن أكثر من 1.5 طن، تم نقلها في وقت سابق عبر سفن شحن عسكرية.كما تضمنت الشحنات منظومات "نوريم"، وهي أنظمة دفاعية تُركّب على الطائرات لحمايتها من صواريخ مضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ المحمولة على الكتف. وتهدف هذه الإمدادات إلى تعزيز جاهزية القوات الجوية الإسرائيلية لأي تطورات مفاجئة، سواء في غزة أو خارجها.في السياق نفسه، حصلت إسرائيل على منظومات صواريخ "ثاد" الأميركية، والمخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. وقد تم استخدام أحد هذه الأنظمة مؤخرًا لاعتراض صواريخ أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل. وتشير تقديرات أمنية إلى أن تعبئة المخزون العسكري قد يعكس استعدادات لتوسيع نطاق المعارك، أو التحوّط لاحتمال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، ما قد يُعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، ضمن تنسيق عسكري مع الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250408/نتنياهو-إذا-طالت-المفاوضات-مع-إيران-حول-السلاح-النووي-أكثر-من-اللازم-فسيكون-الحل-عسكريا-1099349954.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
تقرير: واشنطن تزود تل أبيب بقنابل خارقة للتحصينات تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
12:56 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 13:02 GMT 16.04.2025)
وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتزايد التوتر الإقليمي، بدأت الولايات المتحدة بتكثيف عمليات نقل شحنات عسكرية متطورة إلى إسرائيل، استعدادا لاحتمال توسع ساحة المواجهة، وخصوصا في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وذكرت
صحيفة "معاريف"، أن الشحنات التي وصلت مؤخرا إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية في الجنوب، تشمل أنظمة "جيه دي إيه إم" المتطورة التي تُحوّل القنابل التقليدية إلى قنابل موجهة ذكية، بالإضافة إلى قنابل خارقة للتحصينات، وأخرى ثقيلة وشبه ثقيلة تزن أكثر من 1.5 طن، تم نقلها في وقت سابق عبر سفن شحن عسكرية.
كما تضمنت الشحنات منظومات "نوريم"، وهي أنظمة دفاعية تُركّب على الطائرات لحمايتها من صواريخ مضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ المحمولة على الكتف.
وتهدف هذه الإمدادات إلى تعزيز جاهزية القوات الجوية الإسرائيلية لأي تطورات مفاجئة، سواء في غزة أو خارجها.
في السياق نفسه، حصلت إسرائيل على منظومات صواريخ "ثاد" الأميركية، والمخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. وقد تم استخدام أحد هذه الأنظمة مؤخرًا لاعتراض صواريخ أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الصناعات العسكرية، قوله إن "هذه الشحنات تم تسريع وصولها بناءً على طلب من وزارة الدفاع الإسرائيلية، لتجديد مخزون الطوارئ الجوي، في وقت يشهد استنزافا كبيرا بفعل العمليات المتواصلة في غزة ومناطق أخرى".
وتشير تقديرات أمنية إلى أن تعبئة المخزون العسكري قد يعكس استعدادات لتوسيع نطاق المعارك، أو التحوّط لاحتمال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، ما قد يُعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، ضمن تنسيق عسكري مع الولايات المتحدة.