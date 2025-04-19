https://sarabic.ae/20250419/إعلام-أمريكي-إسرائيل-قد-توجه-ضربات-على-مواقع-نووية-إيرانية-في-الأشهر-المقبلة-1099691633.html
إعلام أمريكي: إسرائيل قد توجه ضربات على مواقع نووية إيرانية في الأشهر المقبلة
إعلام أمريكي: إسرائيل قد توجه ضربات على مواقع نووية إيرانية في الأشهر المقبلة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T06:35+0000
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وقالت المصادر: "إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة".وأوضحت أن "إسرائيل قدمت للبيت الأبيض مقترحات لعمليات ضد المنشآت النووية الإيرانية بدرجات متفاوتة من الشدة، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والقوات الخاصة". وتكرر هذه الخطط جزئيا تلك التي اقترحتها تل أبيب على الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتقول المصادر إن "التواريخ المحتملة للهجوم هي أواخر الربيع أو الصيف".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن ترامب أبلغ نتنياهو، خلال اجتماع في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة للمنشآت النووية في إيران على المدى القصير.الوضع مع البرنامج النووي الإيرانيوفي أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه "يفضل إبرام اتفاق نووي مع طهران"، مهددًا برد عسكري في حال عدم التوصل إلى ذلك.وكما أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، فإن بلاده رفضت، في رسالة رد، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن هذه القضية.وفي عام 2015، وقّعت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، اتفاقا يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". واقترح الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي لطهران. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى وأعادت فرض القيود على إيران.وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتجهز للثانيةإعلام: ترامب رفض ضربة إسرائيلية ضد إيران بعد انقسام داخل إدارته
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إيران, إسرائيل, العالم
إعلام أمريكي: إسرائيل قد توجه ضربات على مواقع نووية إيرانية في الأشهر المقبلة
06:35 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 06:46 GMT 19.04.2025)
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر قولها إن "إسرائيل قد تضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقالت المصادر: "إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة".
وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مسؤول لم تذكر اسمه وشخصين مطّلعين على الأمر، فإن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وأصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل.
وأوضحت أن "إسرائيل قدمت للبيت الأبيض مقترحات لعمليات ضد المنشآت النووية الإيرانية بدرجات متفاوتة من الشدة، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والقوات الخاصة". وتكرر هذه الخطط جزئيا تلك التي اقترحتها تل أبيب على الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتقول المصادر إن "التواريخ المحتملة للهجوم هي أواخر الربيع أو الصيف".
واضافت تلك الوسائل أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إبطاء "برنامج الأسلحة النووية الإيراني" لأشهر عدة أو عام أو أكثر. ويميل المسؤولون الإسرائيليون الآن إلى القيام بعملية محدودة، ويعتقدون الآن أن جيشهم قادر على شنّ ضربة محدودة على إيران، تتطلب دعمًا أمريكيًا أقل، لكن البلاد ستحتاج إلى تأمين الدعم الأمريكي في كل الأحوال، على الأقل في حالة توجيه ضربات انتقامية من طهران.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن ترامب أبلغ نتنياهو، خلال اجتماع في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة للمنشآت النووية في إيران على المدى القصير.
الوضع مع البرنامج النووي الإيراني
وفي أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه "يفضل إبرام اتفاق نووي مع طهران"، مهددًا برد عسكري في حال عدم التوصل إلى ذلك.
وكما أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، فإن بلاده رفضت، في رسالة رد، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن هذه القضية.
وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت مفاوضات غير مباشرة في سلطنة عُمان، بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأكد الجانب الأمريكي أن موقفه إيجابي، ووصف الدبلوماسي الإيراني أجواء الحوار بأنها بناءة وهادئة. وأُعلن أن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في 19 أبريل الجاري (اليوم السبت).
وفي عام 2015، وقّعت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، اتفاقا يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". واقترح الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي لطهران. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى وأعادت فرض القيود على إيران.
وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.