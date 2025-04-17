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https://sarabic.ae/20250417/إعلام-ترامب-رفض-ضربة-إسرائيلية-ضد-إيران-بعد-انقسام-داخل-إدارته-1099614084.html
إعلام: ترامب رفض ضربة إسرائيلية ضد إيران بعد انقسام داخل إدارته
إعلام: ترامب رفض ضربة إسرائيلية ضد إيران بعد انقسام داخل إدارته
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض طلباً إسرائيلياً لتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية، وذلك بعد انقسام واضح داخل إدارته... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T01:26+0000
2025-04-17T01:26+0000
ترامب
إسرائيل
البرنامج النووي الإيراني
إيران
العالم
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وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وضعت خططاً لمهاجمة المواقع في مايو/أيار، وأن الهدف كان إعاقة قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.وبحسب التقرير، فإن كبار المسؤولين في الإدارة انقسموا حول طبيعة الرد المناسب على التهديد الإيراني، ما دفع ترامب إلى التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحدثوا للصحيفة، فإن إسرائيل طلبت دعماً أمريكياً أو تنفيذ ضربة مشتركة ضد منشآت إيرانية، إلا أن التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن الهجوم لن يؤخر البرنامج النووي الإيراني سوى لعام واحد فقط، في حين أن التبعات السياسية والعسكرية في المنطقة قد تكون كارثية.أشارت الصحيفة إلى أن كبار مستشاري ترامب، ومنهم وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، كانوا منقسمين. البعض رأى أن الضربة ضرورية لردع إيران، بينما حذر آخرون من خطر اندلاع حرب إقليمية.وأكد التقرير أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يدركون أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن أي هجوم قد يدفعها إلى استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا أو حتى داخل دول الخليج.عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في عُمان يوم السبت الماضي، وهي الأولى من نوعها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك ولايته الأولى (2017-2021). ووصفت الدولتان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".من المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت، وصرح مصدر مطلع على التخطيط بأن الاجتماع من المرجح أن يُعقد في روما.
https://sarabic.ae/20250413/إعلام-إدارة-ترامب-راضية-عن-الجولة-الأولى-من-المفاوضات-مع-إيران-وتُجهز-للثانية-1099516265.html
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ترامب, إسرائيل, البرنامج النووي الإيراني, إيران, العالم
ترامب, إسرائيل, البرنامج النووي الإيراني, إيران, العالم

إعلام: ترامب رفض ضربة إسرائيلية ضد إيران بعد انقسام داخل إدارته

01:26 GMT 17.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض طلباً إسرائيلياً لتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية، وذلك بعد انقسام واضح داخل إدارته بشأن جدوى وتبعات مثل هذه الضربة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وضعت خططاً لمهاجمة المواقع في مايو/أيار، وأن الهدف كان إعاقة قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن المساعدة الأمريكية كانت مطلوبة ليس فقط لحماية إسرائيل من الرد الإيراني، ولكن أيضاً لضمان نجاح الهجوم.

وبحسب التقرير، فإن كبار المسؤولين في الإدارة انقسموا حول طبيعة الرد المناسب على التهديد الإيراني، ما دفع ترامب إلى التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحدثوا للصحيفة، فإن إسرائيل طلبت دعماً أمريكياً أو تنفيذ ضربة مشتركة ضد منشآت إيرانية، إلا أن التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن الهجوم لن يؤخر البرنامج النووي الإيراني سوى لعام واحد فقط، في حين أن التبعات السياسية والعسكرية في المنطقة قد تكون كارثية.
أشارت الصحيفة إلى أن كبار مستشاري ترامب، ومنهم وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، كانوا منقسمين. البعض رأى أن الضربة ضرورية لردع إيران، بينما حذر آخرون من خطر اندلاع حرب إقليمية.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
إعلام: إدارة ترامب راضية عن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران وتجهز للثانية
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وأكد التقرير أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يدركون أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن أي هجوم قد يدفعها إلى استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا أو حتى داخل دول الخليج.
عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في عُمان يوم السبت الماضي، وهي الأولى من نوعها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك ولايته الأولى (2017-2021). ووصفت الدولتان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".
من المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت، وصرح مصدر مطلع على التخطيط بأن الاجتماع من المرجح أن يُعقد في روما.
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