https://sarabic.ae/20250419/التلفزيون-الإيراني-انتهاء-الجولة-الثانية-من-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-روما-1099701601.html
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما
سبوتنيك عربي
انتهت قبل قليل الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انعقدت اليوم السبت في العاصمة الإيطالية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T14:07+0000
2025-04-19T14:07+0000
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وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت وفقا للبرنامج المقرر لها سابقا، وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل".وأضاف أنه "خلال المحادثات، تحدث الوفدان الإيراني والأميركي لأكثر من 4 ساعات بوساطة عُمانية".كما شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".انعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.
https://sarabic.ae/20250419/روسيا-ترحب-بالمفاوضات-بين-إيران-وأمريكا-حول-البرنامج-النووي-لطهران---1099697983.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما
انتهت قبل قليل الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انعقدت اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما بوساطة سلطنة عُمان، ومن المقرر عقد جولة ثالثة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت وفقا للبرنامج المقرر لها سابقا، وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل".
وأضاف أنه "خلال المحادثات، تحدث الوفدان الإيراني والأميركي لأكثر من 4 ساعات بوساطة عُمانية".
كما شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".
وقال شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المفاوضين في روما بكامل الصلاحيات للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة"، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.
انعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.