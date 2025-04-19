https://sarabic.ae/20250419/روسيا-ترحب-بالمفاوضات-بين-إيران-وأمريكا-حول-البرنامج-النووي-لطهران---1099697983.html
روسيا ترحب بالمفاوضات بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي لطهران
روسيا ترحب بالمفاوضات بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي لطهران
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول ملف إيران النووي، مؤكدًا أن جميع... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T11:35+0000
2025-04-19T11:35+0000
2025-04-19T11:35+0000
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا": "نحن مقتنعون بأن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والاتفاق النووي يجب أن تحل بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا".وانعقدت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، في سلطنة عمان.ويترأس وفدي البلدين المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، فإن الجولة الأولى كانت إيجابية وبناءة. ووصف وزير الخارجية الإيراني أجواء الجولة الأولى من المفاوضات بأنها بناءة وهادئة.
https://sarabic.ae/20250419/مستشار-خامنئي-المفاوضون-في-روما-بصلاحيات-كاملة-للتوصل-لاتفاق-شامل-مع-أمريكا-1099694661.html
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روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا ترحب بالمفاوضات بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي لطهران
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول ملف إيران النووي، مؤكدًا أن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا": "نحن مقتنعون بأن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والاتفاق النووي يجب أن تحل بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا".
وتنطلق في روما، اليوم السبت، الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة سلطنة عمان.
وانعقدت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، في سلطنة عمان.
ويترأس وفدي البلدين المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، فإن الجولة الأولى كانت إيجابية وبناءة. ووصف وزير الخارجية الإيراني أجواء الجولة الأولى من المفاوضات بأنها بناءة وهادئة.