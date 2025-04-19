https://sarabic.ae/20250419/مستشار-خامنئي-المفاوضون-في-روما-بصلاحيات-كاملة-للتوصل-لاتفاق-شامل-مع-أمريكا-1099694661.html

مستشار خامنئي: المفاوضون في روما بصلاحيات كاملة للتوصل لاتفاق شامل مع أمريكا

مستشار خامنئي: المفاوضون في روما بصلاحيات كاملة للتوصل لاتفاق شامل مع أمريكا

سبوتنيك عربي

شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام". 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T08:23+0000

2025-04-19T08:23+0000

2025-04-19T08:24+0000

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وقال شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المفاوضين في روما بكامل الصلاحيات للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة"، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.وشدد على أن ذلك "جاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية وتقديم الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار".وسيُعقد الاجتماع على خلفية المشاورات الدبلوماسية التي شاركت بها روسيا، والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أول أمس الخميس.وانعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.وقيّم الجانب الأمريكي النقاش بأنه موضوعي وجاد وأصر على نقل الجولة الثانية إلى روما. وقد يتضمن شكل الاجتماع الجديد، وفقًا لتقارير إعلامية، حضور الطرفين شخصيًا في قاعة واحدة، لكن إيران تصر رسميًا على أن المفاوضات ستظل بشكل غير مباشر.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة للعب أي دور في المفاوضات، إذا كان ذلك مفيدًا لطهران ومقبولًا لدى واشنطن. وشدد على أن موسكو تفترض أن يقتصر النقاش على الأجندة النووية فقط، وحذّر من محاولات توسيع نطاق الحوار، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع محفوف بالمخاطر.وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي زار طهران أول أمس الخميس، إن "المحادثات وصلت إلى مرحلة مهمة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأكد استعداد الوكالة للعب دور رئيسي في التحقق من بنود الاتفاق المحتمل، مشيرًا إلى أنه سيبقى على اتصال دائم مع الجانب الأمريكي.وذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مفاوضات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.

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https://sarabic.ae/20250419/إعلام-أمريكي-إسرائيل-قد-توجه-ضربات-على-مواقع-نووية-إيرانية-في-الأشهر-المقبلة-1099691633.html

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