مستشار خامنئي: المفاوضون في روما بصلاحيات كاملة للتوصل لاتفاق شامل مع أمريكا
08:23 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 19.04.2025)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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شدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن "إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام".
وقال شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المفاوضين في روما بكامل الصلاحيات للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة"، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.
📊تصويت📊 🇮🇷 ⚔️ 🇺🇸— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 19, 2025
🟧ما هو سبب رفض أمريكا التفاوض مع إيران في المنطقة العربية؟
وشدد على أن ذلك "جاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية وتقديم الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار".
وسيُعقد الاجتماع على خلفية المشاورات الدبلوماسية التي شاركت بها روسيا، والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أول أمس الخميس.
مذاکرهکنندگان #ایران با اختیارات کامل راهی #رم شدند تا توافقی جامع را بر پایه ۹ اصل دنبال کنند: جدیت، تضمین، توازن،رفع تحریم، نه به مدل لیبی/امارات، اجتناب از تهدید، سرعت، مهار مزاحمین (مثل اسرائیل) و تسهیل سرمایهگذاری.— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 19, 2025
ایران برای #توافق_متوازن آمده، نه تسلیم.
وجاء التأكيد الرسمي لموعد ومكان المفاوضات من الجانب الإيراني يوم الأربعاء الماضي، وكما حددت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، موعد الاجتماع في 19 من أبريل/ نيسان الجاري. وسيحضر المفاوضات مرة أخرى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وانعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقيّم الجانب الأمريكي النقاش بأنه موضوعي وجاد وأصر على نقل الجولة الثانية إلى روما. وقد يتضمن شكل الاجتماع الجديد، وفقًا لتقارير إعلامية، حضور الطرفين شخصيًا في قاعة واحدة، لكن إيران تصر رسميًا على أن المفاوضات ستظل بشكل غير مباشر.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الاتفاق مع أمريكا ممكن إذا رفضت واشنطن الشروط غير الواقعية والمستحيلة"، وأشار إلى أن "طهران تتوقع الاستماع إلى موقف الجانب الأمريكي وتعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع اتباع نهج واقعي".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة للعب أي دور في المفاوضات، إذا كان ذلك مفيدًا لطهران ومقبولًا لدى واشنطن. وشدد على أن موسكو تفترض أن يقتصر النقاش على الأجندة النووية فقط، وحذّر من محاولات توسيع نطاق الحوار، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع محفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي زار طهران أول أمس الخميس، إن "المحادثات وصلت إلى مرحلة مهمة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأكد استعداد الوكالة للعب دور رئيسي في التحقق من بنود الاتفاق المحتمل، مشيرًا إلى أنه سيبقى على اتصال دائم مع الجانب الأمريكي.
وذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مفاوضات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.