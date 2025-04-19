https://sarabic.ae/20250419/إيران-قبل-بدء-الجولة-الثانية-في-روما-ندرك-أن-طريق-المفاوضات-ليس-سلسا-1099691809.html

إيران قبل بدء الجولة الثانية في روما: ندرك أن طريق المفاوضات ليس سلسا

إيران قبل بدء الجولة الثانية في روما: ندرك أن طريق المفاوضات ليس سلسا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في العاصمة الإيطالية روما، برعاية وزير الخارجية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T06:52+0000

2025-04-19T06:52+0000

2025-04-19T06:52+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس": "نعلم أن الطريق أمامنا ليس سلسا. نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".وأضاف: "السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الأمم، وليس من فرض القوة".وأكد بقائي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت دائما، بحسن نية ونهج مسؤول، التزامها بالدبلوماسية كأسلوب حضاري لحل القضايا، مع التزام المصالح العليا للشعب الإيراني".وسيُعقد الاجتماع على خلفية المشاورات الدبلوماسية التي شاركت بها روسيا، والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أول أمس الخميس.وجاء التأكيد الرسمي لموعد ومكان المفاوضات من الجانب الإيراني يوم الأربعاء الماضي، وكما حددت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، موعد الاجتماع في 19 من أبريل/ نيسان الجاري. وسيحضر المفاوضات مرة أخرى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وانعقدت الجولة الأولى في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى الجانبان "حوارًا مباشرًا" دام 45 دقيقة لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لتقارير إعلامية.وقيّم الجانب الأمريكي النقاش بأنه موضوعي وجاد وأصر على نقل الجولة الثانية إلى روما. وقد يتضمن شكل الاجتماع الجديد، وفقًا لتقارير إعلامية، حضور الطرفين شخصيًا في قاعة واحدة، لكن إيران تصر رسميًا على أن المفاوضات ستظل بشكل غير مباشر.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة للعب أي دور في المفاوضات، إذا كان ذلك مفيدًا لطهران ومقبولًا لدى واشنطن. وشدد على أن موسكو تفترض أن يقتصر النقاش على الأجندة النووية فقط، وحذّر من محاولات توسيع نطاق الحوار، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع محفوف بالمخاطر.وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي زار طهران أول أمس الخميس، إن "المحادثات وصلت إلى مرحلة مهمة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأكد استعداد الوكالة للعب دور رئيسي في التحقق من بنود الاتفاق المحتمل، مشيرًا إلى أنه سيبقى على اتصال دائم مع الجانب الأمريكي.وذكرت وسائل إعلامية أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مفاوضات الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للموافقة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تريد ضمانات واضحة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.

https://sarabic.ae/20250418/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-عراقجي-في-العاصمة-الروسية-موسكو-فيديو--1099669295.html

https://sarabic.ae/20250417/إيران-قبل-الجولة-الثانية-من-المحادثات-مع-أمريكا-لن-نتخلى-عن-صناعة-التخصيب-1099616306.html

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