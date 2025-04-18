https://sarabic.ae/20250418/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-عراقجي-في-العاصمة-الروسية-موسكو-فيديو--1099669295.html
روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T10:33+0000
2025-04-18T10:33+0000
2025-04-18T10:55+0000
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وأكد لافروف استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض بين الطرفين حول هذا الملف المهم، مشددًا على ضرورة أن تأخذ المحادثات بعين الاعتبار مصالح إيران المشروعة.وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بإنه لم يسبق أن وصلت العلاقات الإيرانية الروسية إلى هذا المستوى.وأضاف عراقجي، أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان جيدا ويظهر أن العلاقات الثنائية مع روسيا على الطريق الصحيح.وشدد عراقجي على أن اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز العلاقات مع روسيا في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250418/لافروف-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-في-موسكو--1099662769.html
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مؤتمر صحفي مشترك بين لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو
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العالم, حول العالم, روسيا, إيران
العالم, حول العالم, روسيا, إيران
روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
10:33 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 18.04.2025)
يتبع
رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد لافروف استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض بين الطرفين حول هذا الملف المهم، مشددًا على ضرورة أن تأخذ المحادثات بعين الاعتبار مصالح إيران المشروعة.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو، أن الطرفين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا، مبرزان أهمية التعاون والتفاهم بين بلديهما في هذه القضايا الحساسة.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بإنه لم يسبق أن وصلت العلاقات الإيرانية الروسية إلى هذا المستوى.
وأضاف عراقجي، أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان جيدا ويظهر أن العلاقات الثنائية مع روسيا على الطريق الصحيح.
وشدد عراقجي على أن اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز العلاقات مع روسيا في المستقبل.