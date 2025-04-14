إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن سبب لجوئها إلى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في سلطنة عمان. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T07:54+0000
2025-04-14T07:59+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن مواقف أمريكا المتناقضة هو ما يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر معها.وقال موضحًا: "هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض، من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آنٍ واحد؛ فهذا النهج غير مقبول"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "فيما يتعلق بمحادثات مسقط التي جرت يوم السبت، فقد كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وقد عبّر كل طرف عن أطره المرجعية، إن موقفنا من الملف النووي واضح، وقد استُخدم ذريعة لخلق الأزمات طيلة العقدين الماضيين، أما قضيتنا الأساسية فهي رفع العقوبات الجائرة التي فرضت على إيران على مدى العقود الماضية، وقد طرحنا هذا المطلب بجدية وسنواصل متابعته".أما ما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات، واحتمالية إجراء مفاوضات مباشرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لقد كنا واضحين واحترافيين في نقل المعلومات، لقد صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الجولة المقبلة قد تعقد في مكان غير سلطنة عمان، الأهم من المكان هو أن شكل وأطر التفاعل بين إيران وأمريكا لم تتغيّر".ومن المتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما، يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الأمريكي.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، يوم السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250413/مصر-ترحب-باستضافة-سلطنة-عمان-لجولة-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099493531.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا

07:54 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 07:59 GMT 14.04.2025)
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© x.com
تابعنا عبر
كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن سبب لجوئها إلى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في سلطنة عمان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن مواقف أمريكا المتناقضة هو ما يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر معها.
وقال موضحًا: "هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض، من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آنٍ واحد؛ فهذا النهج غير مقبول"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وشدد بقائي أن "المفاوضات المباشرة لا تعد مفيدة، وهي غير مقبولة بالنسبة لإيران، المفاوضات غير المباشرة ليست أسلوبا غير مألوف، وقد جرّبت في السابق وهي تستند إلى تجارب مثبتة، علينا أن نختار الطريقة التي نثق بفاعليتها، والمفاوضات المباشرة لا تندرج ضمن هذا الإطار".

وتابع: "فيما يتعلق بمحادثات مسقط التي جرت يوم السبت، فقد كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وقد عبّر كل طرف عن أطره المرجعية، إن موقفنا من الملف النووي واضح، وقد استُخدم ذريعة لخلق الأزمات طيلة العقدين الماضيين، أما قضيتنا الأساسية فهي رفع العقوبات الجائرة التي فرضت على إيران على مدى العقود الماضية، وقد طرحنا هذا المطلب بجدية وسنواصل متابعته".
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
مصر ترحب باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات الأولى بين أمريكا وإيران
أمس, 02:47 GMT
أما ما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات، واحتمالية إجراء مفاوضات مباشرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لقد كنا واضحين واحترافيين في نقل المعلومات، لقد صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الجولة المقبلة قد تعقد في مكان غير سلطنة عمان، الأهم من المكان هو أن شكل وأطر التفاعل بين إيران وأمريكا لم تتغيّر".
وواصل بقائي: "المفاوضات غير المباشرة تُدار بوساطة سلطنة عمان، ويتم اتخاذ الترتيبات من قبلهم، ونحن واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب، نحن على تواصل مع الجانب العماني بخصوص مكان عقد الجولة المقبلة، وسيُتخذ القرار ويُعلَن في الوقت المناسب".
ومن المتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما، يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، يوم السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала