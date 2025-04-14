https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن سبب لجوئها إلى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في سلطنة عمان. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T07:54+0000
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن مواقف أمريكا المتناقضة هو ما يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر معها.وقال موضحًا: "هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض، من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آنٍ واحد؛ فهذا النهج غير مقبول"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "فيما يتعلق بمحادثات مسقط التي جرت يوم السبت، فقد كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وقد عبّر كل طرف عن أطره المرجعية، إن موقفنا من الملف النووي واضح، وقد استُخدم ذريعة لخلق الأزمات طيلة العقدين الماضيين، أما قضيتنا الأساسية فهي رفع العقوبات الجائرة التي فرضت على إيران على مدى العقود الماضية، وقد طرحنا هذا المطلب بجدية وسنواصل متابعته".أما ما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات، واحتمالية إجراء مفاوضات مباشرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لقد كنا واضحين واحترافيين في نقل المعلومات، لقد صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الجولة المقبلة قد تعقد في مكان غير سلطنة عمان، الأهم من المكان هو أن شكل وأطر التفاعل بين إيران وأمريكا لم تتغيّر".ومن المتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما، يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الأمريكي.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، يوم السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250413/مصر-ترحب-باستضافة-سلطنة-عمان-لجولة-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099493531.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
07:54 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 07:59 GMT 14.04.2025)
كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن سبب لجوئها إلى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في سلطنة عمان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن مواقف أمريكا المتناقضة هو ما يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر معها.
وقال موضحًا: "هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض، من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آنٍ واحد؛ فهذا النهج غير مقبول"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وشدد بقائي أن "المفاوضات المباشرة لا تعد مفيدة، وهي غير مقبولة بالنسبة لإيران، المفاوضات غير المباشرة ليست أسلوبا غير مألوف، وقد جرّبت في السابق وهي تستند إلى تجارب مثبتة، علينا أن نختار الطريقة التي نثق بفاعليتها، والمفاوضات المباشرة لا تندرج ضمن هذا الإطار".
وتابع: "فيما يتعلق بمحادثات مسقط التي جرت يوم السبت، فقد كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وقد عبّر كل طرف عن أطره المرجعية، إن موقفنا من الملف النووي واضح، وقد استُخدم ذريعة لخلق الأزمات طيلة العقدين الماضيين، أما قضيتنا الأساسية فهي رفع العقوبات الجائرة التي فرضت على إيران على مدى العقود الماضية، وقد طرحنا هذا المطلب بجدية وسنواصل متابعته".
أما ما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات، واحتمالية إجراء مفاوضات مباشرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لقد كنا واضحين واحترافيين في نقل المعلومات، لقد صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الجولة المقبلة قد تعقد في مكان غير سلطنة عمان، الأهم من المكان هو أن شكل وأطر التفاعل بين إيران وأمريكا لم تتغيّر".
وواصل بقائي: "المفاوضات غير المباشرة تُدار بوساطة سلطنة عمان، ويتم اتخاذ الترتيبات من قبلهم، ونحن واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب، نحن على تواصل مع الجانب العماني بخصوص مكان عقد الجولة المقبلة، وسيُتخذ القرار ويُعلَن في الوقت المناسب".
ومن المتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في روما، يوم السبت، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، يوم السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني
برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.