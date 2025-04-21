https://sarabic.ae/20250421/خبير-روسيا-لها-دور-كبير-في-المفاوضات-الإيرانية-ولا-أستبعد-أن-يزور-ترامب-إيران-1099750573.html

خبير: روسيا لها دور كبير في المفاوضات الإيرانية ولا أستبعد أن يزور ترامب إيران

خبير: روسيا لها دور كبير في المفاوضات الإيرانية ولا أستبعد أن يزور ترامب إيران

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، نعمان توفيق العابد، إلى ملف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، مرجحًا أنها "تسير بشكل جيد بدليل استئنافها والتوافق على... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T11:20+0000

2025-04-21T11:20+0000

2025-04-21T11:20+0000

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ورأى العابد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما يريده ترامب في موضوع الملف النووي الإيراني وملف إيران بشكل عام، يبدو أنه في طريقه ليتحقق، وإيران بدورها متجهة إلى الموافقة على المطالب الأمريكية".واعتبر العابد أن "إيران تريد الخروج من منطقة العزلة"، مرجحًا أنه "إذا سارت الأمور كما هي واضحة بشكل إيجابي، أن يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة إلى إيران خلال جولته إلى الشرق الأوسط".وعن أهمية الدور الروسي في حل قضية البرنامج النووي الإيراني، أكد العابد أن "لروسيا دور كبير لما لديها من علاقات ممتازة جدا في المنطقة رغم كل المحاولات الغربية"، مضيفاً: "تستطيع روسيا أن تلعب دورا إيجابيا، مرجحا أن يكون هناك تنسيقا من الإدارة الأمريكية مع الجانب الروسي في الموضوع الإيراني".ورأى أن "الرئاسة الروسية تدرك جيدا أنه إذا لم تحل مشكلة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية سيبقى هذا التوتر قائما سواء هنا في المنطقة أو في العالم".ولفت إلى "محاولات الولايات المتحدة سواء من خلال الإدارة السابقة والحالية الهيمنة على النظام الدولي"، مؤكدا أنها "تأخرت كثيرا لأن هناك تغييرا واضحا في النظام الدولي خاصة في ما يتعلق بموضوع الصين وروسيا"، مشيرا إلى "حاجة الولايات المتحدة إلى الجهود الصينية والروسية وإلى العديد من الدول لحل هذه النزاعات حول العالم".وختم قائلاً إن "الدبلوماسية الروسية ستساعد في إعادة هيكلة وتشكيل السياسة الإيرانية وتقبلها سواء في المنطقة أو في العالم، وبالتالي الرسائل المتبادلة ما بين القيادة الإيرانية والرئيس الأمريكي لم تأت من فراغ".تفاؤل حذر واتفاق محتمل... عراقجي يعلق على المفاوضات مع واشنطننتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

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