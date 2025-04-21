خبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/خبير-سياسي-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-تقترب-من-اتفاق-يجنبهما-المواجهة-العسكرية-1099769162.html
خبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية
خبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية
سبوتنيك عربي
اختتمت الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لاتفاق يستبعد معه الخيار العسكري الذي تسعى له إسرائيل. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T18:01+0000
2025-04-21T18:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إيران
طهران
الولايات المتحدة الأمريكية
الطاقة النووية
الطاقة النووية للاستخدامات السلمية
العالم العربي
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/27/1022122769_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_f082905cd758d8b78c58a051851e88dc.jpg
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".في الإطار، يقول الخبير السياسي اللبناني، حسن حردان، إن هناك مصلحة أمريكية وإيرانية في مواصلة المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد يحقق لإيران ما تريده من رفع للعقوبات وتقدم في انجازاتها التكنولوجية، واستمرارها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع ضمانات أمريكية بعدم الانقلاب على الاتفاق مرة ثانية.وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن واشنطن تريد من الاتفاق عدم امتلاك أو سعي إيران في المستقبل لإنتاج سلاح نووي، وحصولها على مكاسب اقتصاديّة عبر الاستثمار في إيران بما يعود بالفوائد على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من أزمة العجز التجاري والمديونية المرتفعة.بشأن مساعي إسرائيل لقصف إيران لتدمير برنامجها النووي والصاروخي، يرى حردان، أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة أمريكية، ومشاركة عسكرية أمريكية، خاصة أن إسرائيل لا تستطيع بقدراتها وحدها القيام بذلك إلى جانب أنها لا تقدر على تخطي القرار.ولفت إلى أن المصلحة الأمريكية تتطلب تغليب خيار التفاوض والاتفاق على خيار الحرب المكلف للجميع وغير المضمون، في حين كشفت المعلومات والنقاشات داخل إدارة ترامب أن الأخير أوقف هجوما إسرائيليا على إيران في وقت سابق.وأوضح أن استدعاء ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض على عجل عشية البدء في المفاوضات مع ايران كان بهدف إبلاغه بشكل واضح تغليبه المفاوضات على خيار الحرب.ونقلت مواقع غربية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية سلمية في المفاوضات مع إيران، وأن ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".ويرى الخبير السياسي اللبناني، أن الوضع الداخلي الأمريكي لا يسمح لنتنياهو بكسب التأييد لخياره العسكري ضد إيران، خاصة أن ترامب اليوم ليس بحاجة إلى الترشح لجولة ثانية من الانتخابات، كما أن الحزب الجمهوري، الذي يعتبر أكثر تشددا في هذا الأمر من الحزب الديمقراطي، يقف إلى جانب ترامب في خياره التفاوضي.وشدد على أن إسرائيل لا تقدر على القفز فوق موقف ترامب أو تجاوزه والقيام بضرب إيران، باعتبارها الوكيل لواشنطن في المنطقة.يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيو
https://sarabic.ae/20250421/إعلام-واشنطن-تطالب-تركيا-بالحياد-في-الأجواء-السورية-حال-التصعيد-مع-إيران-1099750035.html
https://sarabic.ae/20250421/إيران-مطلبنا-الأساسي-من-المفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-هو-رفع-العقوبات-1099740048.html
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يوقع-قانونا-للتصديق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-إيران-1099751762.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/27/1022122769_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_0e2fcc63fbb27a004c673c12e3eed4da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, طهران, الولايات المتحدة الأمريكية, الطاقة النووية, الطاقة النووية للاستخدامات السلمية, العالم العربي, العالم, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, طهران, الولايات المتحدة الأمريكية, الطاقة النووية, الطاقة النووية للاستخدامات السلمية, العالم العربي, العالم, حول العالم

خبير سياسي: المفاوضات بين طهران وواشنطن تقترب من اتفاق يجنبهما المواجهة العسكرية

18:01 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi,Fileالمفاعل النووي الإيراني
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi,File
تابعنا عبر
حصري
اختتمت الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لاتفاق يستبعد معه الخيار العسكري الذي تسعى له إسرائيل.
وعقدت جولة أولى من المحادثات بين الجانبين في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية أمس السبت في إيطاليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل في سلطنة عمان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
طائرات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
إعلام: واشنطن تطالب تركيا بالحياد في الأجواء السورية حال التصعيد مع إيران
11:31 GMT
في الإطار، يقول الخبير السياسي اللبناني، حسن حردان، إن هناك مصلحة أمريكية وإيرانية في مواصلة المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد يحقق لإيران ما تريده من رفع للعقوبات وتقدم في انجازاتها التكنولوجية، واستمرارها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع ضمانات أمريكية بعدم الانقلاب على الاتفاق مرة ثانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن واشنطن تريد من الاتفاق عدم امتلاك أو سعي إيران في المستقبل لإنتاج سلاح نووي، وحصولها على مكاسب اقتصاديّة عبر الاستثمار في إيران بما يعود بالفوائد على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من أزمة العجز التجاري والمديونية المرتفعة.
بشأن مساعي إسرائيل لقصف إيران لتدمير برنامجها النووي والصاروخي، يرى حردان، أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة أمريكية، ومشاركة عسكرية أمريكية، خاصة أن إسرائيل لا تستطيع بقدراتها وحدها القيام بذلك إلى جانب أنها لا تقدر على تخطي القرار.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
إيران: مطلبنا الأساسي من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو رفع العقوبات
07:42 GMT
ولفت إلى أن المصلحة الأمريكية تتطلب تغليب خيار التفاوض والاتفاق على خيار الحرب المكلف للجميع وغير المضمون، في حين كشفت المعلومات والنقاشات داخل إدارة ترامب أن الأخير أوقف هجوما إسرائيليا على إيران في وقت سابق.
وأوضح أن استدعاء ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض على عجل عشية البدء في المفاوضات مع ايران كان بهدف إبلاغه بشكل واضح تغليبه المفاوضات على خيار الحرب.
وأشار إلى أنه من خلال ما رشح عن المفاوضين فان المفاوضات لم تفشل، بل إنها تسير بشكل إيجابي، فيما ينقل عن الرئيس ترامب إلحاحه على التوصل إلى اتفاق حتى ولو كان بخطوطه العريضة.
ونقلت مواقع غربية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية سلمية في المفاوضات مع إيران، وأن ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".
ويرى الخبير السياسي اللبناني، أن الوضع الداخلي الأمريكي لا يسمح لنتنياهو بكسب التأييد لخياره العسكري ضد إيران، خاصة أن ترامب اليوم ليس بحاجة إلى الترشح لجولة ثانية من الانتخابات، كما أن الحزب الجمهوري، الذي يعتبر أكثر تشددا في هذا الأمر من الحزب الديمقراطي، يقف إلى جانب ترامب في خياره التفاوضي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
11:56 GMT
وشدد على أن إسرائيل لا تقدر على القفز فوق موقف ترامب أو تجاوزه والقيام بضرب إيران، باعتبارها الوكيل لواشنطن في المنطقة.
يذكر أن ترامب كان انسحب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 2018، معيدا فرض العقوبات على إيران، وردت طهران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала