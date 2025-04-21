https://sarabic.ae/20250421/إعلام-واشنطن-تطالب-تركيا-بالحياد-في-الأجواء-السورية-حال-التصعيد-مع-إيران-1099750035.html

إعلام: واشنطن تطالب تركيا بالحياد في الأجواء السورية حال التصعيد مع إيران

إعلام: واشنطن تطالب تركيا بالحياد في الأجواء السورية حال التصعيد مع إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن واشنطن قد تطالب تركيا بالحياد في الأجواء السورية حال التصعيد مع إيران. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T11:31+0000

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وقالت وسائل الإعلام التركية، نقلا عن مصادر إن الولايات المتحدة قد تطلب من تركيا عدم التدخل في استخدام المجال الجوي السوري في حال نشوب صراع مع إيران والبقاء على الحياد. وجاء في منشور صحيفة "حريت" التركية التي نقلت الخبر: "إذا لم تكلل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، فستكون إيران أحد بنود جدول أعمال اللقاء بين أردوغان وترامب. أردوغان، بالطبع، يعارض هجوم إسرائيل على إيران، ويعتبره خطرًا على منطقتنا. لكن قد يُطلب من تركيا البقاء على الحياد في هذه الحرب وعدم التدخل في استخدام المجال الجوي السوري".وعُقدت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في عُمان يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة. ووصف وزير الخارجية الإيراني أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي.وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، يقترح فيها اتفاقا نوويا جديدا، مهددا بالعمل العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وفي المقابل، استبعدت قيادة الجمهورية الإسلامية إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع القيادة في واشنطن، ولم تترك الباب مفتوحا إلا للحوار بوساطة دول ثالثة.الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم ضد إسرائيلويتكوف يحذر إيران من البحث عن بدائل قد لا تكون في صالح أحد

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