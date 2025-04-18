https://sarabic.ae/20250418/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصف-التهديدات-بضرب-المنشآت-النووية-الإيرانية-بأنها-غير-مقبولة-1099658205.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصف التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية بأنها غير مقبولة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصف التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية بأنها غير مقبولة

سبوتنيك عربي

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التهديدات بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "غير مقبولة". 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T01:22+0000

2025-04-18T01:22+0000

2025-04-18T01:22+0000

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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن غروسي قوله أمس الخميس "لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما أن التهديدات ضد المنشآت النووية الإيرانية غير مقبولة، وأن الهجمات التي تجري مناقشتها قد لا تؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل القائمة، بل قد تؤدي أيضا إلى عواقب بيئية أكثر خطورة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لم يسمح لإسرائيل بتنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان مقررا الشهر المقبل.وقالت الصحيفة في تقرير لها إن إسرائيل تخلت عن الخطط بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوضات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين ممثلي الإدارة الأمريكية وطهران.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن "ترامب اتخذ قراره بعد أشهر من المفاوضات الداخلية بشأن ما إذا كان سيواصل الدبلوماسية مع إيران أو دعم إسرائيل".وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على استعداد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أيار/مايو، وكانوا يعتمدون على الدعم الأمريكي.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، السبت الماضي، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس".وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت "الضغوط القصوى" من واشنطن.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران، وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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