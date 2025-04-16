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https://sarabic.ae/20250416/الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-عن-أكبر-عملية-للطائرات-المسيرة-في-العالم-ضد-إسرائيل-1099588849.html
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم ضد إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم بنصف قطر طيران يزيد عن 1000 كيلومتر". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:59+0000
2025-04-16T07:59+0000
إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، الجنرال محمد نائیني، إن "عملیة "الوعد الصادق 1" ضد إسرائيل، کانت عملیة مشروعة تماما وجاءت بناء علی فقرة 51 من میثاق الأمم المتحدة وجسدت الإرادة الراسخة لإيران للرد بحزم علی إسرائيل المعتدية علی أمنها، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وصرح أن "هذه العملیة أثبتت القوة الصاروخية والمسیّرة لإيران علی مستوی المنطقة والعالم"، قائلا إن "عدم اکتراث القوات المسلحة بالضغوط السیاسية العلنیة والسریة من رعاة الكیان الصهیوني لمنع الرد الإيراني جسّد الاستقلال والكرامة للقوات المسلحة الإيرانية".وأكد نائیني أن "هذه العملیة أثبتت التآزر والتقارب في نهج المسؤولین السیاسیین والعسكریین المتمثل بضرورة الرد العسكري علی العدوان الصهیوني علی القنصلیة الإيرانية".وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".كما أشار إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن مدى الصواريخ الإيرانية وصل إلى 2000 كيلومتر، ولا توجد عوائق فنية لزيادته، مشيرًا إلى أن "الوعد الصادق 3" ستنفذ في الوقت المناسب.واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد للشعب الإيراني أن الحرب لن تحدث، لأن الأعداء يدركون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها".وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".وفي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250228/الحرس-الثوري-عملية-الوعد-الصادق-3-ستنفذ-في-وقتها-اللازم-1098251390.html
https://sarabic.ae/20250110/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إيران-لا-تُهزم-وشعبنا-يطالبنا-بتنفيذ-الوعد-الصادق-3-1096656824.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم

الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم ضد إسرائيل

07:59 GMT 16.04.2025
© Photoالحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم بنصف قطر طيران يزيد عن 1000 كيلومتر".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، الجنرال محمد نائیني، إن "عملیة "الوعد الصادق 1" ضد إسرائيل، کانت عملیة مشروعة تماما وجاءت بناء علی فقرة 51 من میثاق الأمم المتحدة وجسدت الإرادة الراسخة لإيران للرد بحزم علی إسرائيل المعتدية علی أمنها، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.
وصرح أن "هذه العملیة أثبتت القوة الصاروخية والمسیّرة لإيران علی مستوی المنطقة والعالم"، قائلا إن "عدم اکتراث القوات المسلحة بالضغوط السیاسية العلنیة والسریة من رعاة الكیان الصهیوني لمنع الرد الإيراني جسّد الاستقلال والكرامة للقوات المسلحة الإيرانية".
وأكد نائیني أن "هذه العملیة أثبتت التآزر والتقارب في نهج المسؤولین السیاسیین والعسكریین المتمثل بضرورة الرد العسكري علی العدوان الصهیوني علی القنصلیة الإيرانية".
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم
28 فبراير, 08:06 GMT
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".
كما أشار إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن مدى الصواريخ الإيرانية وصل إلى 2000 كيلومتر، ولا توجد عوائق فنية لزيادته، مشيرًا إلى أن "الوعد الصادق 3" ستنفذ في الوقت المناسب.
واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد للشعب الإيراني أن الحرب لن تحدث، لأن الأعداء يدركون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها".
وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران لا تُهزم وشعبنا يطالبنا بتنفيذ "الوعد الصادق 3"
10 يناير, 12:53 GMT
وفي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.
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