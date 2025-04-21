https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يوقع-قانونا-للتصديق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-إيران-1099751762.html
بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:56+0000
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وحسب البيان، "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الأول 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".وبحسب الوثيقة فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستساهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".وحسب الاتفاقية، "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
https://sarabic.ae/20250408/الدوما-الروسي-يصادق-على-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1099336065.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران
بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
11:56 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 21.04.2025)
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين والمراسم الحكومية الروسية المبرمة.
وحسب البيان، "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الأول 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".
وبحسب الوثيقة فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".
وحسب البيان، "اتفق الطرفان، على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".
وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستساهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".
وحسب الاتفاقية، "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".
ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.