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بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:56+0000
2025-04-21T12:08+0000
روسيا
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وحسب البيان، "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الأول 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".وبحسب الوثيقة فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستساهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".وحسب الاتفاقية، "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
https://sarabic.ae/20250408/الدوما-الروسي-يصادق-على-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1099336065.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران

بوتين يوقع قانونا للتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران

11:56 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 21.04.2025)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين والمراسم الحكومية الروسية المبرمة.
وحسب البيان، "تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير/ كانون الأول 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو".
وبحسب الوثيقة فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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وحسب البيان، "اتفق الطرفان، على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".

وذكر البيان أن "روسيا وإيران ستساهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط".
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وحسب الاتفاقية، "يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".
ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
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