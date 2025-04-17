https://sarabic.ae/20250417/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-موسكو-حاملا-رسالة-من-خامنئي-فيديو-1099620936.html
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:01+0000
2025-04-17T09:01+0000
2025-04-17T09:18+0000
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وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا يوم أمس الأربعاء: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وروسيا كشريكين استراتيجيين.وأضاف المتحدث أن عراقجي سيجري خلال إقامته في موسكو محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والمحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن من بين المواضيع المقرر مناقشتها خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي سيبحث مع الجانب الروسي الوضع المحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي لطهران.
https://sarabic.ae/20250416/رسالة-من-خامنئي-لبوتين-وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-هدف-زيارته-إلى-موسكو-1099592201.html
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روسيا, إيران
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
09:01 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 17.04.2025)
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا يوم أمس الأربعاء: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وروسيا كشريكين استراتيجيين.
وأضاف المتحدث أن عراقجي سيجري خلال إقامته في موسكو محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والمحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.
ووصف الزيارة بأنها فرصة جيدة لتقييم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتحديدا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن من بين المواضيع المقرر مناقشتها خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي سيبحث مع الجانب الروسي الوضع المحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي لطهران.