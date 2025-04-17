وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي

عربي
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-موسكو-حاملا-رسالة-من-خامنئي-فيديو-1099620936.html
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:01+0000
2025-04-17T09:18+0000
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094202150_0:22:1640:945_1920x0_80_0_0_d6f8704e07955f1638a0e6ba8ff6fc8f.jpg
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا يوم أمس الأربعاء: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وروسيا كشريكين استراتيجيين.وأضاف المتحدث أن عراقجي سيجري خلال إقامته في موسكو محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والمحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن من بين المواضيع المقرر مناقشتها خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي سيبحث مع الجانب الروسي الوضع المحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي لطهران.
https://sarabic.ae/20250416/رسالة-من-خامنئي-لبوتين-وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-هدف-زيارته-إلى-موسكو-1099592201.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094202150_149:0:1606:1093_1920x0_80_0_0_cc57ebfd2767e88490d355451ae631ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران
روسيا, إيران

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو حاملا رسالة من خامنئي

09:01 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 17.04.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا يوم أمس الأربعاء: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وروسيا كشريكين استراتيجيين.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
رسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
أمس, 09:42 GMT
وأضاف المتحدث أن عراقجي سيجري خلال إقامته في موسكو محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والمحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

ووصف الزيارة بأنها فرصة جيدة لتقييم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتحديدا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن من بين المواضيع المقرر مناقشتها خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عراقجي سيبحث مع الجانب الروسي الوضع المحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي لطهران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала