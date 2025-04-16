https://sarabic.ae/20250416/رسالة-من-خامنئي-لبوتين-وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-هدف-زيارته-إلى-موسكو-1099592201.html
رسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
رسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأنه سيسلم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:42+0000
2025-04-16T09:42+0000
2025-04-16T09:42+0000
إيران
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وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".وكشف عراقجي، يوم أمس الثلاثاء، بأن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا.وقال عراقجي: "وثيقة التعاون بين إيران وروسيا لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة، والمعاهدة المزمعة بين البلدين شاملة تماما لكل أبعاد العلاقات، ولا تمس علاقات البلدين بالدول الأخرى".وأشار إلى أن الزيارة (إلى موسكو)، ستشمل "التفاوض بشأن استيراد الغاز الروسي ومد أنابيب الغاز الروسي إلى إيران والمقايضة".خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
https://sarabic.ae/20250329/أحذركم-رفض-اليد-الممدودة-الكشف-عن-نص-رسالة-ترامب-إلى-خامنئي-1099049018.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا
إيران, أخبار إيران, روسيا
رسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأنه سيسلم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء حول هدف زيارته لروسيا: "هدفي هو نقل رسالة المرشد الأعلى المكتوبة إلى القيادة الروسية، وسيتم تقديمها خلال الاجتماع مع السيد بوتين".
وكشف عراقجي، يوم أمس الثلاثاء، بأن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا.
وقال عراقجي: "وثيقة التعاون بين إيران وروسيا لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة، والمعاهدة المزمعة بين البلدين شاملة تماما لكل أبعاد العلاقات، ولا تمس علاقات البلدين بالدول الأخرى".
وأضاف: "المعاهدة تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري، وهي ليست ائتلافاً عسكريا لأهداف خاصة".
وأشار إلى أن الزيارة (إلى موسكو)
، ستشمل "التفاوض بشأن استيراد الغاز الروسي ومد أنابيب الغاز الروسي إلى إيران والمقايضة".