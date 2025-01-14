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عراقجي: هناك إجماع وطني على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا
عراقجي: هناك إجماع وطني على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T19:47+0000
2025-01-14T19:47+0000
روسيا
إيران
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وقال عراقجي: "وثيقة التعاون بين إيران وروسيا لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة، والمعاهدة المزمعة بين البلدين شاملة تماما لكل أبعاد العلاقات، ولا تمس علاقات البلدين بالدول الأخرى".وأشار إلى أن الزيارة ستشمل "التفاوض بشأن استيراد الغاز الروسي ومد أنابيب الغاز الروسي إلى إيران والمقايضة".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20250114/خبير-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-1096792475.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

عراقجي: هناك إجماع وطني على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا

19:47 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة توقيع معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا.
وقال عراقجي: "وثيقة التعاون بين إيران وروسيا لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة، والمعاهدة المزمعة بين البلدين شاملة تماما لكل أبعاد العلاقات، ولا تمس علاقات البلدين بالدول الأخرى".

وأضاف: "المعاهدة تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري، وهي ليست ائتلافاً عسكريا لأهداف خاصة".

وأشار إلى أن الزيارة ستشمل "التفاوض بشأن استيراد الغاز الروسي ومد أنابيب الغاز الروسي إلى إيران والمقايضة".
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
17:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، يوم أمس الاثنين، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.
خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
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