https://sarabic.ae/20241224/خبير-في-العلاقات-الدولية-التحالف-الإيراني-الروسي-خطوة-للتعددية-القطبية-ومواجهة-الهيمنة-الأميركية-1096115139.html

خبير في العلاقات الدولية: التحالف الإيراني الروسي خطوة للتعددية القطبية ومواجهة الهيمنة الأميركية

خبير في العلاقات الدولية: التحالف الإيراني الروسي خطوة للتعددية القطبية ومواجهة الهيمنة الأميركية

سبوتنيك عربي

رأى خبير العلاقات الدولية وباحث مشارك في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بهاء محمود أنّ "الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، هي خطوة هامة نحو... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T11:45+0000

2024-12-24T11:45+0000

2024-12-24T11:45+0000

تقارير سبوتنيك

إيران

روسيا

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وأكد محمود في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا التحالف يعكس استمرار التعاون بين إيران وحلفائها في إطار منظمات مثل "البريكس" ومنظمة "شنغهاي"، وهي المنظمات التي تسعى إلى تعزيز مبدأ التعددية القطبية على الصعيد الدولي". وأوضح محمود، أنّ "توقيت إعلان الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين يعكس رغبة إيران في البحث عن شراكة أمنية قوية، بما في ذلك تطوير بعض الأسلحة والتعاون في مجالات أخرى، لاسيما في المجال النووي، حيث من حق إيران في هذا السياق تحديث برنامجها النووي والتعاون مع روسيا في هذا المجال". وأشار إلى أنّ "هذا التعاون يُعد خطوة مهمة جدًا في إطار تعزيز الدور الإيراني".كما تحدث محمود عن محاولات الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط، ولكنه تساءل عن "قدرة أمريكا على تجنب التورط مجددًا في الصراعات الإقليمية، خاصة مع وجود قضايا معقدة أخرى مثل الأزمة في أوكرانيا". وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، قال ضيف "سبوتنيك": إنّ "العالم اليوم يعاني من أزمة اقتصادية متواصلة بسبب الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي".وأوضح محمود، أنّ "العديد من الدول تسعى الآن إلى الانضمام إلى مجموعة "البريكس"، وهو تحالف اقتصادي مستقل يمكن أن يقدم بديلًا فعّالًا للتخلص من الهيمنة الغربية". وأردف أنّ "الدول الأعضاء في "البريكس" تعمل معًا تحت مبدأ الشراكة، حيث لا تفرض شروطًا سياسية على الدول الأعضاء، بل تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".وأكد محمود أنّ "النظام الاقتصادي العالمي الحالي يواجه أزمات متتالية، بما في ذلك تأثيرات العقوبات الاقتصادية، مما يدفع العديد من الدول إلى البحث عن حلول بديلة". ولفت إلى أنّ "النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على شراء الطاقة أصبح ينهار، مما يسبب تحديات كبيرة في دول مثل أوروبا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بأسعار تفضيلية".وأشار الخبير إلى أنّ "الصين قد أصبحت الآن من أكبر الاقتصادات العالمية، وهي تُشكل تهديدًا واضحًا للنظام الاقتصادي الغربي". كما ذكر أنّ "الفروقات الكبيرة بين الدولار والعملات الوطنية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وأن محاولات الغرب تحجيم الصين اقتصاديًا تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الأوروبي".وشدد الخبير في العلاقات الدولية أنّ "العديد من الدول تسعى للبحث عن بدائل اقتصادية بعيدًا عن هيمنة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاتجاه يعكس حاجة حقيقية لتأسيس كيانات اقتصادية جديدة تعزز من استقلالية هذه الدول وتساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية".خبراء يؤكدون عبر "سبوتنيك": تصريح الرئيس بوتين يعكس تطورا مهما في السياسة الروسية

https://sarabic.ae/20241223/إيران-تكشف-موعد-توقيع-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1096072440.html

https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تكشف-عن-الدول-الشريكة-الجديدة-لمجموعة-بريكس-1096088639.html

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