خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250114/خبير-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-1096792475.html
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
سبوتنيك عربي
وصف الخبير السياسي الإيراني والمتخصص في العلاقات الدولية، عماد أبشيناس، فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، مشيرا... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T17:34+0000
2025-01-14T17:34+0000
حصري
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
وقال أبشيناس لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الوضع الذي يواجه فيه العالم اليوم تحديات عديدة، فإن فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل هذه التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، وأن الدول بحاجة إلى بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى من أجل الاتحاد والتعاون".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتفاق بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران يهدف إلى تعزيز التقدم غير المسبوق في العلاقات الثنائية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتسجيل دخولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وأشار لافروف إلى أن الوثيقة "تولي، من بين أمور أخرى، اهتماما خاصا لتعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وتكرس رغبة موسكو وطهران في تعاون أوثق في مجالات الأمن والدفاع، "مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة العديد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى".وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001، وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html
https://sarabic.ae/20250113/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-اتفاقية-التعاون-الشامل-بين-موسكو-وطهران-تتضمن-47-بندا-1096737374.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا

17:34 GMT 14.01.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
وصف الخبير السياسي الإيراني والمتخصص في العلاقات الدولية، عماد أبشيناس، فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، مشيرا إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.
وقال أبشيناس لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الوضع الذي يواجه فيه العالم اليوم تحديات عديدة، فإن فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل هذه التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، وأن الدول بحاجة إلى بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى من أجل الاتحاد والتعاون".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
أمس, 12:51 GMT
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".

وفي السياق ذاته، أشارت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوثيقة الجديدة ستكون أوسع بكثير من اتفاقية عام 2001 من حيث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتفاق بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران يهدف إلى تعزيز التقدم غير المسبوق في العلاقات الثنائية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتسجيل دخولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
السفير الإيراني لدى موسكو: اتفاقية التعاون الشامل بين موسكو وطهران تتضمن 47 بندا
أمس, 06:46 GMT
وأشار لافروف إلى أن الوثيقة "تولي، من بين أمور أخرى، اهتماما خاصا لتعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وتكرس رغبة موسكو وطهران في تعاون أوثق في مجالات الأمن والدفاع، "مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة العديد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى".

وصرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، يوم أمس الاثنين، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001، وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.
خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала