https://sarabic.ae/20250114/خبير-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-1096792475.html
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
سبوتنيك عربي
وصف الخبير السياسي الإيراني والمتخصص في العلاقات الدولية، عماد أبشيناس، فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، مشيرا... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T17:34+0000
2025-01-14T17:34+0000
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وقال أبشيناس لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الوضع الذي يواجه فيه العالم اليوم تحديات عديدة، فإن فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل هذه التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، وأن الدول بحاجة إلى بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى من أجل الاتحاد والتعاون".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتفاق بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران يهدف إلى تعزيز التقدم غير المسبوق في العلاقات الثنائية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتسجيل دخولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وأشار لافروف إلى أن الوثيقة "تولي، من بين أمور أخرى، اهتماما خاصا لتعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وتكرس رغبة موسكو وطهران في تعاون أوثق في مجالات الأمن والدفاع، "مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة العديد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى".وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001، وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html
https://sarabic.ae/20250113/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-اتفاقية-التعاون-الشامل-بين-موسكو-وطهران-تتضمن-47-بندا-1096737374.html
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حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
حصري
وصف الخبير السياسي الإيراني والمتخصص في العلاقات الدولية، عماد أبشيناس، فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، مشيرا إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.
وقال أبشيناس لوكالة "سبوتنيك
": "في ظل الوضع الذي يواجه فيه العالم اليوم تحديات عديدة، فإن فكرة أن دولة واحدة قادرة على مواجهة كل هذه التحديات بمفردها ليست أكثر من فكرة ساذجة، وأن الدول بحاجة إلى بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى من أجل الاتحاد والتعاون".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".
وفي السياق ذاته، أشارت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوثيقة الجديدة ستكون أوسع بكثير من اتفاقية عام 2001 من حيث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتفاق بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
يهدف إلى تعزيز التقدم غير المسبوق في العلاقات الثنائية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتسجيل دخولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار لافروف إلى أن الوثيقة "تولي، من بين أمور أخرى، اهتماما خاصا لتعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي
، وتكرس رغبة موسكو وطهران في تعاون أوثق في مجالات الأمن والدفاع، "مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة العديد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى".
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، يوم أمس الاثنين، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001، وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.