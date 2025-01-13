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https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html
الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T12:51+0000
2025-01-13T12:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

12:51 GMT 13.01.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".

وأضاف البيان أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، سيجري الرئيسان بوتين وبيزشكيان، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية، محادثات، حيث يعتزمان مناقشة آفاق توسيع التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
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وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
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