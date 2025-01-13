https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html

الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الكرملين يعلن موعد توقيع الرئيسين الروسي والإيراني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T12:51+0000

2025-01-13T12:51+0000

2025-01-13T12:51+0000

روسيا

إيران

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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية

https://sarabic.ae/20241229/لافروف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وإيران-لا-تحتاج-للتعديل-بسبب-الوضع-في-سوريا-1096295016.html

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