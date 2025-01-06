https://sarabic.ae/20250106/الخارجية-الإيرانية-اتفاقية-الشراكة-الشاملة-مع-روسيا-تشمل-تطوير-حقول-الطاقة--1096516956.html
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري ستشمل مجال الطاقة وتطوير... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:17+0000
2025-01-06T09:17+0000
2025-01-06T09:17+0000
روسيا
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
طهران - موسكو. وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)".وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءً وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات مختلفة، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسياروسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
https://sarabic.ae/20241224/خبير-في-العلاقات-الدولية-التحالف-الإيراني-الروسي-خطوة-للتعددية-القطبية-ومواجهة-الهيمنة-الأميركية-1096115139.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, العالم
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري ستشمل مجال الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز.
طهران - موسكو. وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ظل الوضع في سوريا.
وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)".
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في مدينة عشق آباد، عن أمله في إتمام وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو، خلال قمة "بريكس" الماضية في روسيا.
وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".
24 ديسمبر 2024, 11:45 GMT
وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءً وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.
ونشر جلالي صورة من لقائه مع زاخاروفا عبر منصة "إكس"، وكتب معها: "يقول المثل الروسي الشهير إن "الصداقة أفضل من أي ثروة"، لقد كان هذا العام مليئا بالصداقة والتفاهم بين إيران وروسيا، وقادة البلدين عازمون على تطوير العلاقات، وعام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية".
وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات مختلفة، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.