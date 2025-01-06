https://sarabic.ae/20250106/الخارجية-الإيرانية-اتفاقية-الشراكة-الشاملة-مع-روسيا-تشمل-تطوير-حقول-الطاقة--1096516956.html

الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة

الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة

سبوتنيك عربي

أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري ستشمل مجال الطاقة وتطوير... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T09:17+0000

2025-01-06T09:17+0000

2025-01-06T09:17+0000

روسيا

إيران

العالم

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طهران - موسكو. وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)".وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءً وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات مختلفة، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسياروسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"

https://sarabic.ae/20241224/خبير-في-العلاقات-الدولية-التحالف-الإيراني-الروسي-خطوة-للتعددية-القطبية-ومواجهة-الهيمنة-الأميركية-1096115139.html

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