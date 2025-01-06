الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/الخارجية-الإيرانية-اتفاقية-الشراكة-الشاملة-مع-روسيا-تشمل-تطوير-حقول-الطاقة--1096516956.html
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري ستشمل مجال الطاقة وتطوير... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:17+0000
2025-01-06T09:17+0000
روسيا
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
طهران - موسكو. وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)".وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءً وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات مختلفة، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسياروسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
https://sarabic.ae/20241224/خبير-في-العلاقات-الدولية-التحالف-الإيراني-الروسي-خطوة-للتعددية-القطبية-ومواجهة-الهيمنة-الأميركية-1096115139.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة

09:17 GMT 06.01.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري ستشمل مجال الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز.
طهران - موسكو. وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، جاهزة للتوقيع ولا تتطلب أي تعديلات في ظل الوضع في سوريا.

وأردف لافروف: "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران، سيجسد رغبة موسكو وطهران، في التعاون بمجال الأمن والدفاع".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)".

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما في مدينة عشق آباد، عن أمله في إتمام وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو، خلال قمة "بريكس" الماضية في روسيا.

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، نقلا عن بيزشكيان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عشق آباد: "نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا... آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا".
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
خبير في العلاقات الدولية: التحالف الإيراني الروسي خطوة للتعددية القطبية ومواجهة الهيمنة الأميركية
24 ديسمبر 2024, 11:45 GMT
وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءً وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.

ونشر جلالي صورة من لقائه مع زاخاروفا عبر منصة "إكس"، وكتب معها: "يقول المثل الروسي الشهير إن "الصداقة أفضل من أي ثروة"، لقد كان هذا العام مليئا بالصداقة والتفاهم بين إيران وروسيا، وقادة البلدين عازمون على تطوير العلاقات، وعام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية".

وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات مختلفة، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала