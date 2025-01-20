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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
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دوغين يشيد بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
دوغين يشيد بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
صرح الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيعزز موقف... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T13:53+0000
2025-01-20T13:53+0000
روسيا
إيران
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وقال دوغين في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن هذا (التوقيع على اتفاقية شراكة مع إيران)، يأتي في الوقت المناسب تمامًا عشية تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، حيث يجب على روسيا الدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مسلحة بالكامل".وأردف دوغين: "الشراكة الشاملة مع إيران، هي إحدى الخطوات نحو تعزيز أمننا بشكل حقيقي، والحفاظ على استقلالنا، والحفاظ على سيادتنا".ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في 17 يناير/ كانون الثاني، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.وجاء في وثيقة الاتفاقية أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".كما أنه يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، وفقا لبنود وثيقة الاتفاق.الرئيس الإيراني: سنعزز التعاون العسكري مع روسيا لمواجهة التهديداتبوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو
https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران

دوغين يشيد بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

13:53 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تابعنا عبر
صرح الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيعزز موقف روسيا في الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال دوغين في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن هذا (التوقيع على اتفاقية شراكة مع إيران)، يأتي في الوقت المناسب تمامًا عشية تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، حيث يجب على روسيا الدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مسلحة بالكامل".
وأردف دوغين: "الشراكة الشاملة مع إيران، هي إحدى الخطوات نحو تعزيز أمننا بشكل حقيقي، والحفاظ على استقلالنا، والحفاظ على سيادتنا".
وبحسب دوغين، فإن علاقات روسيا العسكرية الاستراتيجية القوية والعميقة مع القوى السيادية القوية الأخرى، تزيد من ضمانات الاستقرار في العالم.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في 17 يناير/ كانون الثاني، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
13:50 GMT
وجاء في وثيقة الاتفاقية أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".
ووفقا للاتفاقية، فإن "روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط".
كما أنه يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، وفقا لبنود وثيقة الاتفاق.
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