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https://sarabic.ae/20250119/الرئيس-الإيراني-سنعزز-التعاون-العسكري-مع-روسيا-لمواجهة-التهديدات-1096941314.html
الرئيس الإيراني: سنعزز التعاون العسكري مع روسيا لمواجهة التهديدات
الرئيس الإيراني: سنعزز التعاون العسكري مع روسيا لمواجهة التهديدات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن إيران ستعمل على تطوير التعاون مع روسيا في المجالين العسكري والأمني. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T15:45+0000
2025-01-19T15:45+0000
روسيا
إيران
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وأضاف بيزشكيان في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف لقناة "سولوفييف لايف" التلفزيونية، أنه "إذا هاجمت دول أخرى بلداننا، فبناءً على ما هو مكتوب في المعاهدة، فإننا نتعهد بعدم المشاركة تحت أي ظرف من الظروف في العمليات التي تساعد المعتدين".ووقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بيزشكيان، بعد مفاوضات في الكرملين يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وبدأ العمل على الاتفاقية الجديدة منذ عام 2022. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250119/بوتين-ولوكاشينكو-يؤكدان-التزامهما-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-مينسك-وموسكو-1096938794.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

الرئيس الإيراني: سنعزز التعاون العسكري مع روسيا لمواجهة التهديدات

15:45 GMT 19.01.2025
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن إيران ستعمل على تطوير التعاون مع روسيا في المجالين العسكري والأمني.
وأضاف بيزشكيان في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف لقناة "سولوفييف لايف" التلفزيونية، أنه "إذا هاجمت دول أخرى بلداننا، فبناءً على ما هو مكتوب في المعاهدة، فإننا نتعهد بعدم المشاركة تحت أي ظرف من الظروف في العمليات التي تساعد المعتدين".

وأشار إلى أنه "بطبيعة الحال، في جميع المجالات التي يمكننا فيها مساعدة بعضنا بعضا، في المجالين العسكري والأمني، سنحاول تطوير التعاون. يجب أن نتعاون حتى لا يأتي العدو بسهولة ويدمرنا ويغادر. لا ينبغي أن يكون لدى العدو أي أوهام حيث يمكن التعامل معنا بسهولة".

الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو
14:10 GMT
ووقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بيزشكيان، بعد مفاوضات في الكرملين يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية بشأن أساسيات العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، الموقعة في عام 2001.
وبدأ العمل على الاتفاقية الجديدة منذ عام 2022. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
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