https://sarabic.ae/20250408/الدوما-الروسي-يصادق-على-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1099336065.html

الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

سبوتنيك عربي

صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في جلسته العامة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:40+0000

2025-04-08T11:40+0000

2025-04-08T11:40+0000

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ويضع الاتفاق أساسا متينا لتوسيع الشراكة الروسية الإيرانية الشاملة في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والقطاع المالي والنقل والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قد أبرمت لمدة 20 عاما، مع إمكانية التمديد لفترة لاحقة مدتها خمس سنوات.وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران تهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية المستقرة والمستدامة". ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران يحدد أهدافا طموحة ويدفع بقوة نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها".وبدوره، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قائلا: "إيران وروسيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين وقويتين، تلعبان دوراً بارزاً في تشكيل النظام العالمي الجديد، إن إيران، بموقعها الاستراتيجي في مركز جغرافيا الطاقة والتجارة الدولية، وروسيا، باعتبارها دولة تتمتع بموارد لا نهاية لها، وصناعة متقدمة ونفوذ واسع النطاق، تتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون".وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وتم العمل على الوثيقة الجديدة، منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة

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