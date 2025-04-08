الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250408/الدوما-الروسي-يصادق-على-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1099336065.html
الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في جلسته العامة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:40+0000
2025-04-08T11:40+0000
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883807_0:125:2560:1565_1920x0_80_0_0_aaa63d39ced5dadeb9e6ab5d585eef72.jpg
ويضع الاتفاق أساسا متينا لتوسيع الشراكة الروسية الإيرانية الشاملة في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والقطاع المالي والنقل والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قد أبرمت لمدة 20 عاما، مع إمكانية التمديد لفترة لاحقة مدتها خمس سنوات.وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران تهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية المستقرة والمستدامة". ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران يحدد أهدافا طموحة ويدفع بقوة نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها".وبدوره، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قائلا: "إيران وروسيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين وقويتين، تلعبان دوراً بارزاً في تشكيل النظام العالمي الجديد، إن إيران، بموقعها الاستراتيجي في مركز جغرافيا الطاقة والتجارة الدولية، وروسيا، باعتبارها دولة تتمتع بموارد لا نهاية لها، وصناعة متقدمة ونفوذ واسع النطاق، تتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون".وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وتم العمل على الوثيقة الجديدة، منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-وبيزشكيان-يوقعان-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران--1096880033.html
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-الكرملين-فيديو-1096863009.html
https://sarabic.ae/20250116/السفير-الإيراني-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-المزمعة-مع-روسيا-1096852896.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883807_154:0:2406:1689_1920x0_80_0_0_161a72b91438c45035fadea02155a125.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

11:40 GMT 08.04.2025
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في جلسته العامة.
ويضع الاتفاق أساسا متينا لتوسيع الشراكة الروسية الإيرانية الشاملة في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والقطاع المالي والنقل والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قد أبرمت لمدة 20 عاما، مع إمكانية التمديد لفترة لاحقة مدتها خمس سنوات.

وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. وأكد بوتين أن "الشراكة بين روسيا وإيران تتطور باستمرار والعلاقات بينهما واسعة النطاق ومثمرة للطرفين".

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان يوقعان على اتفاقية شراكة استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بوتين وبزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
17 يناير, 14:25 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران تهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية المستقرة والمستدامة". ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران يحدد أهدافا طموحة ويدفع بقوة نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها".

وأضاف بوتين أن "روسيا وإيران تنتهجان مسارًا مستقلًا على الساحة العالمية وتقاومان الضغوط الخارجية وممارسة العقوبات غير المشروعة".

لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بوتين: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون... فيديو
17 يناير, 11:14 GMT
وبدوره، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، قائلا: "إيران وروسيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين وقويتين، تلعبان دوراً بارزاً في تشكيل النظام العالمي الجديد، إن إيران، بموقعها الاستراتيجي في مركز جغرافيا الطاقة والتجارة الدولية، وروسيا، باعتبارها دولة تتمتع بموارد لا نهاية لها، وصناعة متقدمة ونفوذ واسع النطاق، تتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون".
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، في وقت سابق، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
16 يناير, 20:44 GMT
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
وتم العمل على الوثيقة الجديدة، منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.
خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала