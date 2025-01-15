https://sarabic.ae/20250115/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-تفاصيل-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-روسيا-1096808651.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

سبوتنيك عربي

تقترب روسيا وإيران من التوقيع على اتفاق للتعاون الاستراتيجي الشامل، ومن المقرر إبرام اتفاق تاريخي بعد المفاوضات بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ومسعود... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T13:00+0000

2025-01-15T13:00+0000

2025-01-15T13:12+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

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وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن مجالات التعاون التي تغطيها الوثيقة، خاصة في مجالي الدفاع والطاقة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".وقال عراقجي: "يسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة، للحديث عن الرؤية الجديدة التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا، في شكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وأضاف: "وتعد هذه المعاهدة معلمًا مهمًا لا يعزز العلاقات الثنائية فحسب، بل يوفر أيضا الأساس لدور مبتكر في التطورات الإقليمية والعالمية".وأردف: "بصرف النظر عن الخصائص الجغرافية والاقتصادية، فإن البلدين متشابهان أيضًا في مبادئهما الأساسية، حيث يعارض البلدان الإجراءات الأحادية والتدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لكليهما".وتابع: "إن التعاون بين إيران وروسيا ليس مجرد تفاعل ثنائي، بل هو رسالة إلى جميع الدول التي تؤمن بالسيادة الوطنية والعدالة والتعددية".اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة: إطار لعلاقات مستدامةإن التوقيع على اتفاق مدته عشرون عاما بين إيران وروسيا ليس مجرد وثيقة سياسية، بل هو أيضا خريطة طريق للمستقبل، تغطي هذه الاتفاقية جميع جوانب التعاون بين البلدين، وتولي اهتماما خاصا للمجالات الرئيسية الثلاثة التالية:1. التعاون الاقتصادي: خلق علاقات أقوىالاقتصاد هو القوة الدافعة لأي علاقات دولية، تركز المعاهدة الشاملة بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين:2. التكنولوجيا والعلوم: جسر إلى المستقبلتتمتع كل من إيران وروسيا بإمكانات بحثية واسعة النطاق. وتوفر اتفاقية الشراكة الشاملة منصة لتبادل المعرفة والتعاون في مجالات مثل تكنولوجيا النانو والفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية. ولن يتوسع هذا التعاون على المستوى الحكومي فحسب، بل أيضا بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.3. الثقافة والسياحة: تعزيز الروابط الإنسانيةأحد الجوانب التي لا تحظى بالتقدير الكافي في العلاقات الدولية هو أهمية التبادلات الثقافية. وستعمل الاتفاقية الاستراتيجية على تبسيط شروط السفر للسياح وإنشاء برامج ثقافية مشتركة، مما يسمح للبلدين بفهم بعضهما بعضا بشكل أفضل.التعاون في المنظمات الإقليمية والدولية: علامة على التعددية (القطبية)تعمل إيران وروسيا، من خلال المشاركة النشطة في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على تحديد نموذج جديد للتعاون الإقليمي والعالمي. تعمل هذه المنظمات، التي تمثل القوى الناشئة والمعارضة للنظام الأحادي القطب، على خلق منصة لمزيد من التآزر والتنسيق بين إيران وروسيا.السلام والأمن: الدفاع المسؤولومن الجوانب المهمة للاتفاقية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع. تتمتع إيران وروسيا بخبرة قيمة في مكافحة الإرهاب والتطرف. إن مثل هذه الشراكة، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا تلبي مصالح البلدين فحسب، بل تلبي أيضا مصالح السلام العالمي.وخلافا لما تزعمه بعض وسائل الإعلام، فإن هذا التفاعل لا يهدف إلى التهديد، بل إلى تعزيز الأمن المشترك وحماية القيم الإنسانية.حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية: التزام مشترك بالقيم الإنسانيةلقد أكدت إيران وروسيا دائمًا على ضرورة إنهاء الأزمات الإنسانية. ومن أمثلة هذه الرؤية المشتركة التعاون في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم القرارات الدولية لإنهاء الصراع. وتستند هذه الالتزامات إلى الإيمان المشترك بين البلدين بشأن العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نوويبيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران

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