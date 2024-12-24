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https://sarabic.ae/20241224/إيران-عام-2025-هو-موسم-جديد-في-العلاقات-الثنائية-مع-روسيا-1096143942.html
إيران: عام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية مع روسيا
إيران: عام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءا وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T18:42+0000
2024-12-24T18:42+0000
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ماريا زاخاروفا
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ونشر جلالي صورة من لقائه مع زاخاروفا عبر منصة "إكس"، وكتب معها: " يقول المثل الروسي الشهير إن "الصداقة أفضل من أي ثروة"، لقد كان هذا العام مليئا بالصداقة والتفاهم بين إيران وروسيا، وقادة البلدين عازمون على تطوير العلاقات، وعام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية".ولفت كاظم جلالي في لقائه مع ماريا زاخاروفا، إلى أن "هذا العام 2024، شهد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، فقد زاد التعاون وتوسعت الأنشطة المشتركة في كافة المجالات، ومن الأمثلة الناجحة عليها مجموعة "بريكس"، وثمّن الإدارة الجيدة لروسيا في قمة "بريكس"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما أشار السفير الأيراني لدى موسكو، إلى أن "العلاقات المتزايدة بين إيران وروسيا تواجه أعداء مشتركة"، مؤكدا "توسيع التعاون الإعلامي وتطوير استراتيجية إعلامية وخارطة طريق للتعامل مع الهجمات الدعائية والإعلانات الإعلامية السلبية".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على "توسيع التعاون بين إيران وروسيا، ووصفت العلاقات مع إيران بأنها مهمة بالنسبة لروسيا"، بحسب "إيرنا".كما رحبت زاخاروفا بمقترح تعزيز التعاون الإعلامي بين روسيا وإيران، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين والناشطين الإعلاميين في البلدين.وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20241223/إيران-تكشف-موعد-توقيع-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1096072440.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, ماريا زاخاروفا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, ماريا زاخاروفا

إيران: عام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية مع روسيا

18:42 GMT 24.12.2024
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . Nina Zotina
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أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عن عقده "لقاءا وديا" ومحادثة بناءة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في الأيام الأخيرة من عام 2024.
ونشر جلالي صورة من لقائه مع زاخاروفا عبر منصة "إكس"، وكتب معها: " يقول المثل الروسي الشهير إن "الصداقة أفضل من أي ثروة"، لقد كان هذا العام مليئا بالصداقة والتفاهم بين إيران وروسيا، وقادة البلدين عازمون على تطوير العلاقات، وعام 2025 هو موسم جديد في العلاقات الثنائية".
ولفت كاظم جلالي في لقائه مع ماريا زاخاروفا، إلى أن "هذا العام 2024، شهد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، فقد زاد التعاون وتوسعت الأنشطة المشتركة في كافة المجالات، ومن الأمثلة الناجحة عليها مجموعة "بريكس"، وثمّن الإدارة الجيدة لروسيا في قمة "بريكس"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
كما أشار السفير الأيراني لدى موسكو، إلى أن "العلاقات المتزايدة بين إيران وروسيا تواجه أعداء مشتركة"، مؤكدا "توسيع التعاون الإعلامي وتطوير استراتيجية إعلامية وخارطة طريق للتعامل مع الهجمات الدعائية والإعلانات الإعلامية السلبية".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على "توسيع التعاون بين إيران وروسيا، ووصفت العلاقات مع إيران بأنها مهمة بالنسبة لروسيا"، بحسب "إيرنا".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
أمس, 10:12 GMT
كما رحبت زاخاروفا بمقترح تعزيز التعاون الإعلامي بين روسيا وإيران، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين والناشطين الإعلاميين في البلدين.

وأكدت المتحدثة "ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية الثنائية لتنسيق المعلومات، من أجل دعم التدفق الإعلامي الحر للبلدين، وتوفير معلومات دقيقة، لمواجهة السرديات الكاذبة لوسائل الإعلام الغربية، التي تهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".

وتطرق السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقائهما إلى موضوعات، منها سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك في القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وتوفير معلومات مهنية ومفصلة في المجالات الثنائية والإقليمية.
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