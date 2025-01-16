https://sarabic.ae/20250116/السفير-الإيراني-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-المزمعة-مع-روسيا-1096852896.html
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T20:44+0000
2025-01-16T20:44+0000
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذه المعاهدة، كما يوحي اسمها، ذات طبيعة شاملة، ومن المؤسف أن ميل وسائل الإعلام الغربية منظم على نحو يوحي بأن هذه المعاهدة ذات طبيعة عسكرية، في حين أن هذا ليس هو الحال، وهذه المعاهدة ذات طبيعة شاملة".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.وفي وقت سابق، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-يعلن-موعد-توقيع-الرئيسين-الروسي-والإيراني-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1096750340.html
https://sarabic.ae/20250113/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-اتفاقية-التعاون-الشامل-بين-موسكو-وطهران-تتضمن-47-بندا-1096737374.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها.
وقال لوكالة "سبوتنيك
": "هذه المعاهدة، كما يوحي اسمها، ذات طبيعة شاملة، ومن المؤسف أن ميل وسائل الإعلام الغربية منظم على نحو يوحي بأن هذه المعاهدة ذات طبيعة عسكرية، في حين أن هذا ليس هو الحال، وهذه المعاهدة ذات طبيعة شاملة".
وأكد جلالي أن الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا ليس موجها ضد أي دولة، موضحا أن هذه الوثيقة تغطي مجموعة واسعة من الجوانب، لكنها تتناول قضايا عامة تتعلق بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، بصدد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب محادثات مقررة في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعد المشاورات؛ سيوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا وإيران، كما سيدليان بتصريحات لوسائل الإعلام".
وفي وقت سابق، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".