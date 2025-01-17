https://sarabic.ae/20250117/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-الكرملين-فيديو-1096863009.html
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل موسكو صباح اليوم، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتعاون... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:14+0000
2025-01-17T11:14+0000
2025-01-17T11:29+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096852736_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_88aa7a48dcc5f2cf117f3eaf494e8a4f.jpg
ووصف الرئيس الروسي وتيرة تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الحالية بين روسيا وإيران بأنها "مقبولة تماما".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أنه "المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية".وأشار بوتين إلى أن "زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران".ووفقا لبوتين فإن "الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون".وأكد بوتين على أن "روسيا وإيران تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية وهناك مشاريع أخرى محتملة".وبدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه "تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا".وأكد الرئيس الإيراني على أن "توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية".وأشار بزشكيان على أن "العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران ذات أهمية استراتيجية وشاملة".ووفقا للرئيس الإيراني فإن "التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح".
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096852736_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_f15325b007eb27c6497fb7926dff1b08.jpg
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
2025-01-17T11:14+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, موسكو, видео
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, موسكو, видео
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
11:14 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 17.01.2025)
يتبع
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل موسكو صباح اليوم، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
ووصف الرئيس الروسي وتيرة تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الحالية بين روسيا وإيران بأنها "مقبولة تماما".
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أنه "المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية".
وأشار بوتين إلى أن "زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران".
ووفقا لبوتين فإن "الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون".
وأكد بوتين على أن "روسيا وإيران تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية وهناك مشاريع أخرى محتملة".
وبدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه "تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا".
وأكد الرئيس الإيراني على أن "توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية".
وأشار بزشكيان على أن "العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران ذات أهمية استراتيجية وشاملة".
ووفقا للرئيس الإيراني فإن "التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح".