عربي
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-الكرملين-فيديو-1096863009.html
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل موسكو صباح اليوم، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتعاون... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:14+0000
2025-01-17T11:29+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096852736_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_88aa7a48dcc5f2cf117f3eaf494e8a4f.jpg
ووصف الرئيس الروسي وتيرة تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الحالية بين روسيا وإيران بأنها "مقبولة تماما".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أنه "المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية".وأشار بوتين إلى أن "زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران".ووفقا لبوتين فإن "الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون".وأكد بوتين على أن "روسيا وإيران تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية وهناك مشاريع أخرى محتملة".وبدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه "تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا".وأكد الرئيس الإيراني على أن "توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية".وأشار بزشكيان على أن "العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران ذات أهمية استراتيجية وشاملة".ووفقا للرئيس الإيراني فإن "التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح".
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
2025-01-17T11:14+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096852736_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_f15325b007eb27c6497fb7926dff1b08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, موسكو, видео
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, موسكو, видео

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو

11:14 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل موسكو صباح اليوم، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
ووصف الرئيس الروسي وتيرة تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الحالية بين روسيا وإيران بأنها "مقبولة تماما".
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أنه "المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية".
© Ruptly
وأشار بوتين إلى أن "زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران".
ووفقا لبوتين فإن "الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون".
وأكد بوتين على أن "روسيا وإيران تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة بما في ذلك في مجال الطاقة النووية وهناك مشاريع أخرى محتملة".
وبدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه "تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا".
وأكد الرئيس الإيراني على أن "توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية".
وأشار بزشكيان على أن "العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران ذات أهمية استراتيجية وشاملة".
ووفقا للرئيس الإيراني فإن "التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала