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رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T11:16+0000

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وقال ميشوستين: "زيارتكم لروسيا لها أهمية تاريخية. ستوقعون مع الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، اتفاقية بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران".وأشار ميشوستين إلى أن روسيا وإيران تعملان بشكل نشط في قطاعي النقل والطاقة، وتوسعان التعاون في مجال التعليم، حيث يدرس أكثر من تسعة آلاف طالب إيراني في روسيا. لافتا إلى أن حجم التجارة بين روسيا وإيران ارتفع بنسبة 17٪ على مدار العام.وأكد بزشكيان خلال اللقاء أن الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية.ومن المقرر أيضا أن يجري نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيوقع معه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقةخامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية

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