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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
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غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:16+0000
2025-01-17T11:16+0000
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وقال ميشوستين: "زيارتكم لروسيا لها أهمية تاريخية. ستوقعون مع الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، اتفاقية بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران".وأشار ميشوستين إلى أن روسيا وإيران تعملان بشكل نشط في قطاعي النقل والطاقة، وتوسعان التعاون في مجال التعليم، حيث يدرس أكثر من تسعة آلاف طالب إيراني في روسيا. لافتا إلى أن حجم التجارة بين روسيا وإيران ارتفع بنسبة 17٪ على مدار العام.وأكد بزشكيان خلال اللقاء أن الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية.ومن المقرر أيضا أن يجري نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيوقع معه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقةخامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية
https://sarabic.ae/20250117/نبذة-عن-أهم-المعاهدات-المبرمة-في-تاريخ-العلاقات-الروسية-الإيرانية-----1096857312.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

11:16 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Sputnikصورة تجمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
صورة تجمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا.
وقال ميشوستين: "زيارتكم لروسيا لها أهمية تاريخية. ستوقعون مع الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، اتفاقية بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران".
وأشار ميشوستين إلى أن روسيا وإيران تعملان بشكل نشط في قطاعي النقل والطاقة، وتوسعان التعاون في مجال التعليم، حيث يدرس أكثر من تسعة آلاف طالب إيراني في روسيا. لافتا إلى أن حجم التجارة بين روسيا وإيران ارتفع بنسبة 17٪ على مدار العام.
وأكد بزشكيان خلال اللقاء أن الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية.
وقال بيزيشكيان خلال اجتماع مع ميشوستين: "أنا واثق من أن هذه المعاهدة ستفتح فصلا جديدا ودائما في علاقاتنا الثنائية".
ومن المقرر أيضا أن يجري نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيوقع معه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
نبذة عن أهم المعاهدات المبرمة في تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية
07:53 GMT
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
أمس, 20:44 GMT
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.
إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقة
خامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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