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نبذة عن أهم المعاهدات المبرمة في تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية
نبذة عن أهم المعاهدات المبرمة في تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:53+0000
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وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تمتد لمدة 20 عامًا، وتتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.واستعدادا لإبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين روسيا وإيران، نستعرض مجموعة من مختارة من المعاهدات التاريخية بين روسيا وإيران.المعاهدات التاريخية بين روسيا وإيران:يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نوويالرئیس الإيراني: لا نخشى الحرب ولكننا لا نسعى إليها
https://sarabic.ae/20250116/السفير-الإيراني-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-المزمعة-مع-روسيا-1096852896.html
https://sarabic.ae/20250114/خبير-يعلق-على-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-إيران-وروسيا-1096792475.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

نبذة عن أهم المعاهدات المبرمة في تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية

07:53 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 07:54 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تمتد لمدة 20 عامًا، وتتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها.
وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسيا
أمس, 20:44 GMT
وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.
واستعدادا لإبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين روسيا وإيران، نستعرض مجموعة من مختارة من المعاهدات التاريخية بين روسيا وإيران.
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
خبير يعلق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا
14 يناير, 17:34 GMT

المعاهدات التاريخية بين روسيا وإيران:

1.
معاهدة غولستان (1813)
انتهت بعد الحرب الروسية الفارسية 1804-1813. وبموجب شروط المعاهدة، تنازلت إيران لروسيا عن أراضي أذربيجان الحالية والمناطق الشرقية من جورجيا. وقد شكل ذلك بداية حقبة جديدة في العلاقات الروسية الإيرانية.
2.
معاهدة تركمانشاي (1828)
انتهت الحرب الروسية الفارسية 1826-1828. وتنازلت إيران عن خانيتي، يريفان، ونخجوان لروسيا. وقد ضمنت المعاهدة لروسيا الحق في الوجود العسكري الدبلوماسي في المنطقة.
3.
معاهدة الصداقة والتعاون (1921)
تم توقيع الاتفاقية بين روسيا السوفيتية وإيران. وقد عكست المعاهدة روح التعاون وعدم العداء. ونصت على الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.
4.
معاهدة الضمان والحياد (1927)
ومن خلال إبرام هذه المعاهدة، أكد الاتحاد السوفييتي وإيران نيتهما في الحفاظ على العلاقات السلمية وتجنب أي صراعات عسكرية.
5.
معاهدة التجارة والملاحة (1940)
عززت هذه المعاهدة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأرست مبادئ التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي عشية الحرب العالمية الثانية.
6.
اتفاقية تسوية الحدود والمسائل المالية (1954)
أقام الطرفان خط حدودي جديد للدولة في بعض المناطق. كما تم تسوية المطالبات المالية المتبادلة المتعلقة بفترة الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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