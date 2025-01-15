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https://sarabic.ae/20250115/الرئیس-الإيراني-لا-نخشى-الحرب-ولكننا-لا-نسعى-إليها-1096823425.html
الرئیس الإيراني: لا نخشى الحرب ولكننا لا نسعى إليها
الرئیس الإيراني: لا نخشى الحرب ولكننا لا نسعى إليها
سبوتنيك عربي
أعرب الرئیس الإیراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تؤدي رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلام في المنطقة والعالم. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب
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ونقلت وكالة إرنا، اليوم الأربعاء، عن مقابلة للرئيس الإيراني مع قناة غربية، إعرابه عن أمله في أن تؤدي رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلام في المنطقة والعالم.وقال بزشكيان بشأن رد الفعل على العمل العسكري المحتمل لإسرائيل والولايات المتحدة لوقف البرنامج النووي الإيراني، إنه "بطبيعة الحال سنرد على أي إجراء".وحول إمكانية مهاجمة إيران في ظل الوضع الراهن، أوضح الرئيس الإيراني: "أتمنى ألا يحدث ذلك لأنه لن يكون على حسابنا فقط بل على حساب جميع الجهات الفاعلة. فالتوترات القائمة ليست في مصلحة أي من الطرفين، وكل ما قمنا به حتى الیوم، كان سلمياً ولم نسعى للحصول على أسلحة نووية لكنهم يتهموننا بصنع القنابل. وهذه مؤامرة يحاولون اتباعها ويبحثون عن نوع من الذریعة وهذا غير صحيح".وشدد الرئيس الإيراني بشأن تهديد ترامب بزيادة الضغط على إيران، على أنه "منذ بداية حياتنا في إيران، سعت الولايات المتحدة إلى الإطاحة ببلادنا وآمل أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى السلام وليس إلى الحرب وإراقة الدماء في المنطقة والعالم.ولفت بزشكيان إلى أن "مشكلتنا ليست الحوار بل هو التزام يأتي من الحوار والتفاوض، نحن أجرينا مفاوضات طويلة مع مجموعة 5+1 والتزمنا بجمیع تعهداتنا لكن للأسف، كان الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم بتعهداته".
https://sarabic.ae/20240730/بزشكيان-يسلط-الضوء-على-3-مبادئ-أساسية-في-سياسته-الخارجية-عقب-أدائه-اليمين-الدستورية-1091257620.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب

الرئیس الإيراني: لا نخشى الحرب ولكننا لا نسعى إليها

20:41 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعرب الرئیس الإیراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تؤدي رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلام في المنطقة والعالم.
ونقلت وكالة إرنا، اليوم الأربعاء، عن مقابلة للرئيس الإيراني مع قناة غربية، إعرابه عن أمله في أن تؤدي رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلام في المنطقة والعالم.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يلقي أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، طهران، 30 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
بزشكيان يسلط الضوء على 3 مبادئ أساسية في سياسته الخارجية عقب أدائه اليمين الدستورية
30 يوليو 2024, 15:44 GMT
وقال بزشكيان بشأن رد الفعل على العمل العسكري المحتمل لإسرائيل والولايات المتحدة لوقف البرنامج النووي الإيراني، إنه "بطبيعة الحال سنرد على أي إجراء".
وحول إمكانية مهاجمة إيران في ظل الوضع الراهن، أوضح الرئيس الإيراني: "أتمنى ألا يحدث ذلك لأنه لن يكون على حسابنا فقط بل على حساب جميع الجهات الفاعلة. فالتوترات القائمة ليست في مصلحة أي من الطرفين، وكل ما قمنا به حتى الیوم، كان سلمياً ولم نسعى للحصول على أسلحة نووية لكنهم يتهموننا بصنع القنابل. وهذه مؤامرة يحاولون اتباعها ويبحثون عن نوع من الذریعة وهذا غير صحيح".
وشدد الرئيس الإيراني بشأن تهديد ترامب بزيادة الضغط على إيران، على أنه "منذ بداية حياتنا في إيران، سعت الولايات المتحدة إلى الإطاحة ببلادنا وآمل أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى السلام وليس إلى الحرب وإراقة الدماء في المنطقة والعالم.
ولفت بزشكيان إلى أن "مشكلتنا ليست الحوار بل هو التزام يأتي من الحوار والتفاوض، نحن أجرينا مفاوضات طويلة مع مجموعة 5+1 والتزمنا بجمیع تعهداتنا لكن للأسف، كان الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم بتعهداته".
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