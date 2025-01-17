خامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية
10:19 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 17.01.2025)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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وجه المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة باللغة الروسية، في خطوة غير تقليدية تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وقال خامنئي في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" باللغة الروسية، مساء أمس الخميس، "تشير آفاق التحولات العالمية القادمة إلى بشائر بنظام دولي جديد متعدد الأطراف".
Перспектива мировых преобразований предвещает благую весть о многостороннем мироустройстве, где США будут изолированы, а Азия станет центром знаний, экономики, политической и военной силы и идея Сопротивления и фронт Сопротивления насилию и притеснению будут распространяться.— Аятолла Хаменеи (@Khameneiru) January 16, 2025
وأوضح "ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية معزولة، مقابل صعود آسيا كقوة مركزية تجمع بين المعرفة والتأثير الاقتصادي والسياسي والعسكري".
وأتم قائلا "يتزامن مع هذه التغيرات انتشار فكرة المقاومة والجبهات المناهضة للعنف والقمع".
12 سبتمبر 2024, 12:42 GMT
تأتي تغريدة المرشد الإيراني تزامنا مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.