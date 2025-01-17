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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
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خامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية
خامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية
سبوتنيك عربي
وجه المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة باللغة الروسية، في خطوة غير تقليدية تأتي وسط تصاعد التوترات... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T10:19+0000
2025-01-17T10:24+0000
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وقال خامنئي في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" باللغة الروسية، مساء أمس الخميس، "تشير آفاق التحولات العالمية القادمة إلى بشائر بنظام دولي جديد متعدد الأطراف".وأتم قائلا "يتزامن مع هذه التغيرات انتشار فكرة المقاومة والجبهات المناهضة للعنف والقمع".تأتي تغريدة المرشد الإيراني تزامنا مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بفضل-جهود-خامنئي-1092640838.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, الأخبار

خامنئي يوجه رسالة لأمريكا باللغة الروسية

10:19 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 17.01.2025)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
وجه المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة باللغة الروسية، في خطوة غير تقليدية تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وقال خامنئي في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" باللغة الروسية، مساء أمس الخميس، "تشير آفاق التحولات العالمية القادمة إلى بشائر بنظام دولي جديد متعدد الأطراف".

وأوضح "ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية معزولة، مقابل صعود آسيا كقوة مركزية تجمع بين المعرفة والتأثير الاقتصادي والسياسي والعسكري".

وأتم قائلا "يتزامن مع هذه التغيرات انتشار فكرة المقاومة والجبهات المناهضة للعنف والقمع".
بوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي
12 سبتمبر 2024, 12:42 GMT
تأتي تغريدة المرشد الإيراني تزامنا مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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