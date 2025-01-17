https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-مع-بوتين--1096857076.html

الرئيس الإيراني يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين... فيديو

الرئيس الإيراني يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T07:35+0000

2025-01-17T07:35+0000

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وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية. وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نوويالرئیس الإيراني: لا نخشى الحرب ولكننا لا نسعى إليها

https://sarabic.ae/20250117/نبذة-عن-أهم-المعاهدات-المبرمة-في-تاريخ-العلاقات-الروسية-الإيرانية-----1096857312.html

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