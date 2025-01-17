الرئيس الإيراني يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين... فيديو
07:35 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
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وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
🟧يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 17, 2025
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة… pic.twitter.com/8zsoTXJDB9
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن إيران وروسيا تخططان لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وليست عسكرية كما تحاول وسائل الإعلام الغربية تصويرها.
وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".
وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
2/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
3/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
4/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
5/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
1/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
2/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
3/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
4/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
5/5
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.