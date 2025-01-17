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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقة
إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقة
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "التعاون بين إيران وروسيا تم بناءً على دعوة من الحكومة السورية، لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف الذي كان يهدد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T09:37+0000
2025-01-17T09:37+0000
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وأوضح بقائي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن عملية أستانا لعبت دورا محوريا في تقليل التوترات وفتح المجال للتبادلات الإنسانية داخل سوريا.كما شدد بقائي على أن انعدام الأمن والفوضى في سوريا لن يؤثر فقط على هذا البلد، بل سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدًا ضرورة منع تحويل سوريا إلى ملاذ للإرهابيين.وكان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق، تعيين الدبلوماسي رؤوف شيباني، ممثلاً خاصاً له في الشؤون السورية.وقال عراقجي، في رسالة التعيين، إن "طهران ستنظم علاقاتها مع أي نظام حكم ينبثق جماعيا عن رغبة وإرادة الشعب السوري"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدة ترابها واحترام إرادة شعبها وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أو وجود أجنبي.وأشار إلى أن "استقرار المنطقة وأمنها لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة"، معتبرا علاقات حسن الجوار مبدأ هاما في السياسة الخارجية لإيران.
https://sarabic.ae/20250104/عراقجي-تعامل-إيران-مع-سوريا-يعتمد-على-سلوك-الطرف-الآخر-1096477721.html
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إيران, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تؤكد أهمية التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوريا والمنطقة

09:37 GMT 17.01.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "التعاون بين إيران وروسيا تم بناءً على دعوة من الحكومة السورية، لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف الذي كان يهدد المنطقة".
وأوضح بقائي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن عملية أستانا لعبت دورا محوريا في تقليل التوترات وفتح المجال للتبادلات الإنسانية داخل سوريا.
وأضاف أن إيران مستعدة للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لضمان حق الشعب السوري في تقرير مستقبله، بمشاركة جميع التيارات السياسية والدينية والقومية، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الوطنية.
كما شدد بقائي على أن انعدام الأمن والفوضى في سوريا لن يؤثر فقط على هذا البلد، بل سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدًا ضرورة منع تحويل سوريا إلى ملاذ للإرهابيين.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
عراقجي: تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر
4 يناير, 15:47 GMT

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده تدعم أي جهود تهدف إلى استعادة وحفظ السلام والأمن في المنطقة، وأن "روسيا تعتبر لاعبا دوليا مهما ومؤثرا، ولها دور مهم في منطقة غرب آسيا، وستواصل هذا الدور".

وكان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق، تعيين الدبلوماسي رؤوف شيباني، ممثلاً خاصاً له في الشؤون السورية.
وقال عراقجي، في رسالة التعيين، إن "طهران ستنظم علاقاتها مع أي نظام حكم ينبثق جماعيا عن رغبة وإرادة الشعب السوري"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدة ترابها واحترام إرادة شعبها وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أو وجود أجنبي.
وأشار إلى أن "استقرار المنطقة وأمنها لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة"، معتبرا علاقات حسن الجوار مبدأ هاما في السياسة الخارجية لإيران.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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