https://sarabic.ae/20250104/عراقجي-تعامل-إيران-مع-سوريا-يعتمد-على-سلوك-الطرف-الآخر-1096477721.html

عراقجي: تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر

عراقجي: تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن قرارات بلاده بشأن سوريا لا تعتمد على الشعارات أو التغيرات الشكلية، بل تُبنى على الأفعال. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T15:47+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات عراقجي، جاءت خلال مقابلة مع شبكة تلفزيونية صينية، أكد خلالها أن تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف المقابل هناك، وأن بلاده تتمتع بحسن نية كاملة وتسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا.وقال عراقجي: "إيران تنتظر أن تعلن الحكومة الانتقالية سياساتها تجاه المنطقة والدول الأخرى، وتحقق الاستقرار المطلوب، حيث نرغب في المساهمة في استقرار سوريا وضمان أمن جميع المكونات فيها".واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "لا ينبغي أن تتحول سوريا إلى ملاذ للإرهابيين أو مصدر تهديد لجيرانها والمنطقة. هذه مبادئ متفق عليها بين جميع الأطراف في المنطقة".وشدد عباس عراقجي على رفض إيران لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي لأنه الحاكم الحقيقي لبلاده. دورنا يقتصر على المساعدة في تمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة، حتى نرى سوريا تنعم بالسلام وتعيش بسلام مع جيرانها".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025 وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

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