https://sarabic.ae/20250102/إيران-تؤكد-أن-تفاعلها-مع-التيار-الحاكم-في-سوريا-يعتمد-على-سلوكه-1096398744.html

إيران تؤكد أن تفاعلها مع التيار الحاكم في سوريا يعتمد على سلوكه

إيران تؤكد أن تفاعلها مع التيار الحاكم في سوريا يعتمد على سلوكه

سبوتنيك عربي

أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي لاريجاني، أمس الأربعاء، أن تفاعل إيران مع التيار الحاكم في سوريا يعتمد على سلوكه. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T00:08+0000

2025-01-02T00:08+0000

2025-01-02T00:08+0000

علي لاريجاني

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طهران - سبوتنيك. وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا كان سلوك التيار الحاكم في سوريا عقلانيًا، فلا مشكلة لدينا". مضيفًا: "سندعم التيار الحاكم في سوريا إذا قال إنه يدافع عن وحدة أراضي البلاد وأعلن أنه يريد إعطاء الحقوق للجميع وإقامة هيكل ديمقراطي".وذكر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن "صمت حكام سوريا الحاليين ضد الاحتلال الصهيوني سيكون سيئًا لهم". قائلا:"إذا كانوا يريدون حكم سوريا، فعليهم أولاً الحفاظ على سلامة أراضيهم".وأشار إلى أن تعاون إيران مع سوريا والعراق في التعامل مع الإرهاب كان ناجحًا جدًا، لدرجة أن "جبهة النصرة [الاسم السابق لهيئة تحرير الشام الإرهابية المحظور في روسيا] تقول اليوم في سوريا إننا نتصرف بسلام".وأمس، اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن سوريا تتعرض حاليًا للاحتلال من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى بالمنطقة.وأضاف: "إذا ارتكبت بعض الدول أخطاء كبيرة وأبعدت عوامل الاستقرار والسلطة لديها وهم الشباب المؤمن، فإنها ستصبح مثل سوريا حيث تم احتلال أجزاء منها من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول المعتدية الأخرى".وأكد خامنئي أن "سوريا ملك للشعب السوري، والدول التي اعتدت على الأراضي السورية سوف تجبر على الانسحاب من هذه الأراضي على أيدي الشباب السوري الغيور".وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن 23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها.وقال نائيني، في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية قبل رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية، بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا، ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد بوقت سابق أن "ما حدث في سوريا، كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".كانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025وكان البشير يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

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علي لاريجاني, أخبار سوريا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم