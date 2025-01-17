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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد أهمية التعاون مع موسكو لمواجهة العقوبات الغربية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد أهمية التعاون مع موسكو لمواجهة العقوبات الغربية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون بين طهران وموسكو في المحافل الدولية لمواجهة العقوبات الغربية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:59+0000
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وشدد بقائي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على أهمية التعاون بين إيران وروسيا في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، وتكتلات دولية مثل "بريكس"، ومنظمة "شنغهاي للتعاون" لمواجهة تأثير العقوبات الغربية.وأشار بقائي إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، موضحًا أن البلدين يعملان معًا ضمن مبادرات مثل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة"، لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الميثاق الأممي.وتحدث بقائي عن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، مؤكدًا أنها تحتوي على مجموعة واسعة من العناوين والمحاور للتعاون.وذكر أنه لتفعيل هذه الاتفاقية عمليًا، هناك حاجة لتوقيع اتفاقيات وعقود تنفيذية، مؤكدًا أنه بعد التوقيع ستبدأ عملية المصادقة عليها من قبل برلماني البلدين.ولفت إلى أن الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية يجب أن تبدأ بتحديد مجالات التعاون وتفعيلها مع الشركاء في روسيا.وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية سيوفر حراكًا جديدًا وفعالًا لرفع مستوى التبادلات والتعاون العملي في مجالات متعددة، تشمل الاقتصاد، التجارة، القضاء، مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب، البنوك، العلوم والتكنولوجيا، البيئة، الزراعة، الطاقة (بما في ذلك النفط، الغاز والطاقة المتجددة)، الصحة، الثقافة، الدفاع، النقل، السكك الحديدية، الممرات والترانزيت، وغيرها من المجالات الواردة في نص الاتفاقية.السفير الإيراني يعلق على اتفاقية الشراكة المزمعة مع روسياأول تعليق رسمي من إيران على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد أهمية التعاون مع موسكو لمواجهة العقوبات الغربية

08:59 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 17.01.2025)
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani علم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون بين طهران وموسكو في المحافل الدولية لمواجهة العقوبات الغربية.
وشدد بقائي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على أهمية التعاون بين إيران وروسيا في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، وتكتلات دولية مثل "بريكس"، ومنظمة "شنغهاي للتعاون" لمواجهة تأثير العقوبات الغربية.
وأشار بقائي إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، موضحًا أن البلدين يعملان معًا ضمن مبادرات مثل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة"، لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الميثاق الأممي.
وأضاف بقائي أن تكتلات مثل "بريكس" و"شنغهاي"، توفر منصات رئيسية للتصدي للعقوبات الغربية، مشددًا على دورها في تعزيز نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
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وتحدث بقائي عن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، مؤكدًا أنها تحتوي على مجموعة واسعة من العناوين والمحاور للتعاون.
وذكر أنه لتفعيل هذه الاتفاقية عمليًا، هناك حاجة لتوقيع اتفاقيات وعقود تنفيذية، مؤكدًا أنه بعد التوقيع ستبدأ عملية المصادقة عليها من قبل برلماني البلدين.
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ولفت إلى أن الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية يجب أن تبدأ بتحديد مجالات التعاون وتفعيلها مع الشركاء في روسيا.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية سيوفر حراكًا جديدًا وفعالًا لرفع مستوى التبادلات والتعاون العملي في مجالات متعددة، تشمل الاقتصاد، التجارة، القضاء، مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب، البنوك، العلوم والتكنولوجيا، البيئة، الزراعة، الطاقة (بما في ذلك النفط، الغاز والطاقة المتجددة)، الصحة، الثقافة، الدفاع، النقل، السكك الحديدية، الممرات والترانزيت، وغيرها من المجالات الواردة في نص الاتفاقية.
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