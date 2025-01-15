توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان

عربي
قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/توقيع-13-مذكرة-تفاهم-بين-إيران-وطاجيكستان-1096822199.html
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان
سبوتنيك عربي
وقعت إيران وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، 13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من رجال أعمال البلدين في دوشنبه؛ بحضور وزير التراث... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T19:19+0000
2025-01-15T19:19+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار طاجيكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قوله بأن التواصل بين الوفود التجارية ورجال الأعمال من البلدين سيُساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات وتطوير الأنشطة الثقافية والسياحية. وأضاف أن تطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب معالجة بعض القضايا لتسهيل عمل المستثمرين. كما دعا التجار الإيرانيين إلى الاستفادة من المناطق التجارية الحرة الخمس في طاجيكستان، مشدداً على ضرورة فرض تعريفة جمركية تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات الصناعية.من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، سلطان جعفر زاده، على إدراك بلاده لقدرات إيران، مُشيراً إلى النمو الكبير الذي شهدته القطاعات الصناعية في طاجيكستان، خاصة في مجالات البناء والحرف اليدوية والنسيج والنقل.وأعرب عن استعداد بلاده لوضع صيغة لمذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، داعياً غرفة التجارة الإيرانية إلى دعم وتحفيز الشركات الإيرانية لدخول الأسواق الطاجيكية. وأشار جعفر زاده إلى أن توقيع 13 وثيقة تعاون بين رجال الأعمال سيُعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين ويزيد التبادلات الاقتصادية والثقافية والسياسية.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وصل إلى دوشنبه عصر الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، في المطار. ومن المقرر أن يعقد الرئيس بزشكيان، يوم الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الطاجيكي للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وسيتم أيضاً، خلال الزيارة، تدشين مركزين ثقافي وصحي إيرانيين في طاجيكستان، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كما أشار السفير الإيراني في دوشنبه، علي رضا حقيقيان، إلى عقد ملتقى تجاري مشترك واجتماع بحضور أكثر من 300 رجل أعمال وتاجر من البلدين.ومن المُقرر أن يُغادر الرئيس بزشكيان والوفد المرافق طاجيكستان في نهاية زيارته الرسمية متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو.
https://sarabic.ae/20250115/على-طريقة-البيجر-إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-لاستهداف-برنامجها-النووي-1096798166.html
https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html
إيران
أخبار إيران
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_123:0:1100:733_1920x0_80_0_0_80294a74d4546f7845a326a53a3ccc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان

19:19 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
وقعت إيران وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، 13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من رجال أعمال البلدين في دوشنبه؛ بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، سيد رضا صالحي أميري.
ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قوله بأن التواصل بين الوفود التجارية ورجال الأعمال من البلدين سيُساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات وتطوير الأنشطة الثقافية والسياحية.
وأضاف أن تطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب معالجة بعض القضايا لتسهيل عمل المستثمرين. كما دعا التجار الإيرانيين إلى الاستفادة من المناطق التجارية الحرة الخمس في طاجيكستان، مشدداً على ضرورة فرض تعريفة جمركية تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات الصناعية.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
"على طريقة البيجر"... إيران تكشف لأول مرة تفاصيل عملية إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي
07:13 GMT
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، سلطان جعفر زاده، على إدراك بلاده لقدرات إيران، مُشيراً إلى النمو الكبير الذي شهدته القطاعات الصناعية في طاجيكستان، خاصة في مجالات البناء والحرف اليدوية والنسيج والنقل.
وأعرب عن استعداد بلاده لوضع صيغة لمذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، داعياً غرفة التجارة الإيرانية إلى دعم وتحفيز الشركات الإيرانية لدخول الأسواق الطاجيكية. وأشار جعفر زاده إلى أن توقيع 13 وثيقة تعاون بين رجال الأعمال سيُعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين ويزيد التبادلات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج
أمس, 19:45 GMT
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وصل إلى دوشنبه عصر الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، في المطار. ومن المقرر أن يعقد الرئيس بزشكيان، يوم الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الطاجيكي للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وسيتم أيضاً، خلال الزيارة، تدشين مركزين ثقافي وصحي إيرانيين في طاجيكستان، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كما أشار السفير الإيراني في دوشنبه، علي رضا حقيقيان، إلى عقد ملتقى تجاري مشترك واجتماع بحضور أكثر من 300 رجل أعمال وتاجر من البلدين.
ومن المُقرر أن يُغادر الرئيس بزشكيان والوفد المرافق طاجيكستان في نهاية زيارته الرسمية متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала