https://sarabic.ae/20250115/توقيع-13-مذكرة-تفاهم-بين-إيران-وطاجيكستان-1096822199.html
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان
سبوتنيك عربي
وقعت إيران وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، 13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من رجال أعمال البلدين في دوشنبه؛ بحضور وزير التراث... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T19:19+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قوله بأن التواصل بين الوفود التجارية ورجال الأعمال من البلدين سيُساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات وتطوير الأنشطة الثقافية والسياحية. وأضاف أن تطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب معالجة بعض القضايا لتسهيل عمل المستثمرين. كما دعا التجار الإيرانيين إلى الاستفادة من المناطق التجارية الحرة الخمس في طاجيكستان، مشدداً على ضرورة فرض تعريفة جمركية تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات الصناعية.من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، سلطان جعفر زاده، على إدراك بلاده لقدرات إيران، مُشيراً إلى النمو الكبير الذي شهدته القطاعات الصناعية في طاجيكستان، خاصة في مجالات البناء والحرف اليدوية والنسيج والنقل.وأعرب عن استعداد بلاده لوضع صيغة لمذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، داعياً غرفة التجارة الإيرانية إلى دعم وتحفيز الشركات الإيرانية لدخول الأسواق الطاجيكية. وأشار جعفر زاده إلى أن توقيع 13 وثيقة تعاون بين رجال الأعمال سيُعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين ويزيد التبادلات الاقتصادية والثقافية والسياسية.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وصل إلى دوشنبه عصر الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، في المطار. ومن المقرر أن يعقد الرئيس بزشكيان، يوم الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الطاجيكي للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وسيتم أيضاً، خلال الزيارة، تدشين مركزين ثقافي وصحي إيرانيين في طاجيكستان، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كما أشار السفير الإيراني في دوشنبه، علي رضا حقيقيان، إلى عقد ملتقى تجاري مشترك واجتماع بحضور أكثر من 300 رجل أعمال وتاجر من البلدين.ومن المُقرر أن يُغادر الرئيس بزشكيان والوفد المرافق طاجيكستان في نهاية زيارته الرسمية متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو.
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https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان
وقعت إيران وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، 13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من رجال أعمال البلدين في دوشنبه؛ بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، سيد رضا صالحي أميري.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قوله بأن التواصل بين الوفود التجارية ورجال الأعمال من البلدين سيُساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات وتطوير الأنشطة الثقافية والسياحية.
وأضاف أن تطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب معالجة بعض القضايا لتسهيل عمل المستثمرين. كما دعا التجار الإيرانيين إلى الاستفادة من المناطق التجارية الحرة الخمس في طاجيكستان، مشدداً على ضرورة فرض تعريفة جمركية تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات الصناعية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، سلطان جعفر زاده، على إدراك بلاده لقدرات إيران، مُشيراً إلى النمو الكبير الذي شهدته القطاعات الصناعية في طاجيكستان، خاصة في مجالات البناء والحرف اليدوية والنسيج والنقل.
وأعرب عن استعداد بلاده لوضع صيغة لمذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، داعياً غرفة التجارة الإيرانية إلى دعم وتحفيز الشركات الإيرانية لدخول الأسواق الطاجيكية. وأشار جعفر زاده إلى أن توقيع 13 وثيقة تعاون بين رجال الأعمال سيُعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين ويزيد التبادلات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وصل إلى دوشنبه عصر الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان، في المطار. ومن المقرر أن يعقد الرئيس بزشكيان، يوم الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الطاجيكي للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وسيتم أيضاً، خلال الزيارة، تدشين مركزين ثقافي وصحي إيرانيين في طاجيكستان، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كما أشار السفير الإيراني في دوشنبه، علي رضا حقيقيان، إلى عقد ملتقى تجاري مشترك واجتماع بحضور أكثر من 300 رجل أعمال وتاجر من البلدين.
ومن المُقرر أن يُغادر الرئيس بزشكيان والوفد المرافق طاجيكستان في نهاية زيارته الرسمية متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو.