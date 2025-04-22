https://sarabic.ae/20250422/عراقجي-نرفض-التفاوض-علنا-بشأن-الملف-النووي-وإيران-لن-تتنازل-عن-أمنها-1099777549.html
عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنها
عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران لن تتنازل عن أمنها، ومستعدة للقيام بدورها في بناء منطقة أكثر أمنا وخالية من تهديد الأسلحة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T07:28+0000
2025-04-22T07:28+0000
2025-04-22T07:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099777126_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_683fd56dfa69c1816f868dbf0d1058a4.jpg
وقال عراقجي، في تصريحات له، إن بلاده "ترفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي"، متهما الدول الغربية بالتعامل بازدواجية وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية.وأضاف أن "إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدا أن "سعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع الأهداف التنموية".وتابع: "يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دراية بالأخطاء الكارثية للإدارات الأمريكية السابقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها لأنها وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي ومستعدة أيضا للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها في إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لديها".ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
https://sarabic.ae/20250419/روسيا-ترحب-بالمفاوضات-بين-إيران-وأمريكا-حول-البرنامج-النووي-لطهران---1099697983.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099777126_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_61aaa98d7266f640d152a5a23b337d41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنها
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران لن تتنازل عن أمنها، ومستعدة للقيام بدورها في بناء منطقة أكثر أمنا وخالية من تهديد الأسلحة النووية".
وقال عراقجي، في تصريحات له، إن بلاده "ترفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي"، متهما الدول الغربية بالتعامل بازدواجية وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية.
وأضاف أن "إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدا أن "سعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع الأهداف التنموية".
وتابع: "يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دراية بالأخطاء الكارثية للإدارات الأمريكية السابقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها لأنها وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي ومستعدة أيضا للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها في إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لديها".
وأوضح عراقجي أن هناك "كثيرين في طهران يطالبون باتفاق جديد يضمن مصالح البلاد مع معالجة مخاوف جميع الأطراف"، مضيفا أنه "ثبت أن استخدام التهديدات والضغط ضد الشعب الإيراني يأتي بنتائج عكسية ويغلق سبل التسوية".
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات
السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، أكد بقائي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".
وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".