https://sarabic.ae/20250422/عراقجي-نرفض-التفاوض-علنا-بشأن-الملف-النووي-وإيران-لن-تتنازل-عن-أمنها-1099777549.html

عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنها

عراقجي: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي وإيران لن تتنازل عن أمنها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران لن تتنازل عن أمنها، ومستعدة للقيام بدورها في بناء منطقة أكثر أمنا وخالية من تهديد الأسلحة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T07:28+0000

2025-04-22T07:28+0000

2025-04-22T07:28+0000

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وقال عراقجي، في تصريحات له، إن بلاده "ترفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي"، متهما الدول الغربية بالتعامل بازدواجية وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية.وأضاف أن "إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدا أن "سعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع الأهداف التنموية".وتابع: "يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دراية بالأخطاء الكارثية للإدارات الأمريكية السابقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها لأنها وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي ومستعدة أيضا للتعامل مع واشنطن على أساس الاعتراف بحقوقها في إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لديها".ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية".وأشار خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "تفاصيل المفاوضات لن تعرض في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "الكثير مما يتداول حالا مجرد تكهنات، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".

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