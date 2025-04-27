https://sarabic.ae/20250427/روسيا-ترسل-طائرات-إلى-إيران-مع-خبراء-للمساعدة-في-إخماد-حريق-ميناء-رجائي--1099934798.html
بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية في طهران، اليوم الأحد، أن روسيا الاتحادية سوف ترسل عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مزودة بفرق من الاختصاصيين الخبراء، إلى إيران... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في منشور على قناتها في "تلغرام"، إنه "استجابة لنداء الشركاء الإيرانيين، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا بإرسال عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى إيران على وجه السرعة، مزودة بمحترفين ذوي خبرة، للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء (الشهيد رجائي)".وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لاحق، على خلفية الحريق في ميناء رجائي الإيراني، إنه:وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان في الضحايا والدمار الواسع النطاق الناجم عن الانفجار في ميناء "الشهيد رجائي"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة آثار الكارثة، بحسب البرقية التي نشرها الكرملين.وطلب بوتين نقل كلمات التعاطف الصادقة والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا الذين قتلوا بالانفجار، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 27 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.إعلام إيراني: عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي البلاد... فيديو
https://sarabic.ae/20250427/روسيا-ترسل-طائرات-إلى-إيران-مع-خبراء-للمساعدة-في-إخماد-حريق-ميناء-رجائي--1099934798.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, طهران, انفجار ضخم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, طهران, انفجار ضخم
بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
10:59 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 11:20 GMT 27.04.2025)
أعلنت السفارة الروسية في طهران، اليوم الأحد، أن روسيا الاتحادية سوف ترسل عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مزودة بفرق من الاختصاصيين الخبراء، إلى إيران بهدف المساعدة في إخماد الحريق في ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في منشور على قناتها في "تلغرام"، إنه "استجابة لنداء الشركاء الإيرانيين، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا بإرسال عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى إيران على وجه السرعة، مزودة بمحترفين ذوي خبرة، للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء (الشهيد رجائي)".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لاحق، على خلفية الحريق في ميناء رجائي الإيراني، إنه:
"بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر رئيس قسم الطوارئ بإرسال طائرتين برمائيتين من طراز "إيل-76" و"بي إي-200 تسي إس" إلى مدينة بندر عباس الإيرانية للمساعدة في إخماء حرائق ميناء "الشهيد رجائي".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان في الضحايا والدمار الواسع النطاق الناجم عن الانفجار في ميناء "الشهيد رجائي"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة آثار الكارثة، بحسب البرقية التي نشرها الكرملين.
وطلب بوتين نقل كلمات التعاطف الصادقة والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا الذين قتلوا بالانفجار، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس جنوبي البلاد، إلى 27 قتيلا، بحسب آخر البيانات التي نشرت صباح اليوم.
وصرح بزمان بهزادبور، رئيس محطة الشحن في ميناء "بندر عباس" الإيراني، يوم أمس السبت، بأن الانفجار الذي وقع في الميناء لا علاقة له بمحطة الشحن أو مستودع البضائع الخطرة.
ونقلت وكالة "اعتماد أونلاين" الإيرانية عن بهزادبور قوله: "بدأ الانفجار في حاويات مجاورة، ولا علاقة له بمحطة الشحن الخطرة في الميناء".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن إدارة الجمارك في الميناء، بأن مصدر الانفجار في بندر عباس قد يكون مستودعاً للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية.